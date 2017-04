Burkau Der Anti-Drogeriese

Seit 37 Jahren verbringen Heinrich und Sabine Hübner die meiste Zeit des Tages in ihrer Drogerie. Jeden Morgen um acht schließen sie ihren Laden in Burkau auf, begrüßen die Kundschaft und sortieren Ware ein. Die Wände sind bis an die Decke mit Regalen zugebaut, in denen Elsterglanz, Blumendünger und Osterkerzen in stiller Eintracht nebeneinander stehen. In einem modernen Drogeriemarkt wäre das wohl undenkbar, aber die Hübners mögen es so. Ihre Kunden auch – und auf die komme es schließlich an, sagt Heinrich Hübner. Der Mann weiß, was seine Kunden wollen. Dazu braucht er keine ausgefeilte Marktforschung, er unterhält sich lieber mit seiner Kundschaft.