In einigen Jahren könnte der Schwerlastverkehr auf einer fertigen B178n explodieren. Die Kommunalpolitiker verweisen auf die A4. Auch die Verkehrsexperten hatten nicht damit gerechnet, dass sich der LKW-Verkehr zwischen Görlitz und Dresden in nur wenigen Jahren verzehnfachen wird.

Wir müssen in der Zukunft auch länderübergreifend denken. Speziell auch an die Verkehrsanbindung der Wirtschaftsräume, die unmittelbar hinter der Grenze liegen, in Tschechien und in Polen.

Gerade Polen investiert unmittelbar hinter der Grenze mit Hilfe der EU viel Geld in die Entwicklung der Infrastruktur. "Man ist derzeit schneller in Berlin, wenn man über Polen fährt", lästert eine Görlitzer Geschäftsfrau, die ihren Namen aber nicht lesen will. Genau diese Lücke würde die neue Nord-Süd-Verbindung schließen.

Die Bürgermeister sind sich einig. Das Straßenprojekt muß jetzt angeschoben werden, damit es in den nächsten 20 bis 25 Jahren Realität wird. Dabei verweisen sie gemeinsam auf den Berliner Flughafen. Aber auch die Oberlausitz hat ihren BER. Nur ist es kein Flughafen, sondern eine Bundesstraße, die B178n. Der Neubau der B178 ist weder an Zittau noch an die A4 angeschlossen.

Seit nunmehr 20 Jahren wird um die Piste, ihre Vollendung und die Linienführung gekämpft und gestritten. "Möglicherweise rückt eine Anbindung von Zittau an den Stumpf der B178n in Obercunnersdorf jetzt in greifbare Nähe", meint der Zittauer Rathauschef.