Der Bautzener Landrat Michael Harig will erneut den Abschuss von Wolfen prüfen lassen. Hintergrund ist ein Wolfsriss am Osterwochenende. In der Nacht zum Montag sind in Großdöbschütz ein dreijähriges Mutterschaf sowie ein drei Monate altes Lamm mutmaßlich einem Wolf zum Opfer gefallen.