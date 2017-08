In der Nacht zum Sonntag waren in Cunnersdorf drei Tiere gerissen worden. Nach Angaben des Landratsamtes ist ein Wolf als Verursacher nicht auszuschließen.

Wie viele Wölfe leben in Sachsen? Im Monitorjahr 2015/16 konnten im Freistaat Sachsen insgesamt 19 Wolfsrudel nachgewiesen werden. Davon konnten im aktuellen Monitorjahr 15 Rudel bestätigt werden. Insgesamt gibt es mindestens 63 Tiere. Quelle: Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen"

Landrat Michael Harig will den Abschuss der Rosenthaler Wölfe erreichen. Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen

Schon seit Ende letzten Jahres setzt sich Harig für den Abschuss des Rosenthaler Rudels ein. Damals waren in zwei aufeinanderfolgenden Nächten etwa 30 Schafe gerissen - obwohl sie mit einem 1,40 Meter hohen Zaun geschützt waren. Doch das sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium lehnte das ab und verwies auf die strengen rechtlichen Voraussetzungen. Zudem seien die im "Managementplan Wolf in Sachsen" festgelegten Handlungsempfehlungen zum Schutz von Nutztieren noch nicht ausgeschöpft.



Nach einem erneuten Wolfsangriff am Ostermontag dieses Jahres in Großdöbschütz bat Harig erneut darum, einen Abschuss prüfen zu lassen. Dieses Mal erklärte das zuständige Fachamt, dass keine ausreichenden Gründe dafür vorlägen.