Am Freitagvormittag hat sich auf der Autobahn 4 östlich von Dresden erneut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Sattelzug zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz mit einem weiteren Lastwagen. Die Fahrer hatten nach Informationen einen Reporters vor Ort Glück im Unglück und blieben unverletzt. Es sei kein Rettungsdienst angefordert worden, hieß es. Einer der beteiligten Lastwagen konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Aufgrund der Bergung des beschädigten Lasters kam es in Fahrtrichtung Görlitz jedoch zu einem langen Stau, der zeitweise 18 Kilometer bis Dresden-Nord reichte. Laut Verkehrswarndienst der Polizei hat sich im Stau ein Folgeunfall ereignet. Details dazu waren zunächst nicht bekannt.

Die vierspurige A4 zwischen Dresden und der polnischen Grenze gilt als Unfallschwerpunkt. Der Grund sind starke Verkehrsbelastung der Ost-West-Magistrale und Dauerbaustellen. So hatte sich erst am Dienstagmorgen ein Lastwagenunfall ereignet. Kommende Woche soll eine der Baustellen abgebaut sein. Mit der Streckenfreigabe tritt nach Angaben des Landesamts für Straßenbau und Verkehr eine neue Vorschrift für Lkws in Kraft. Für den Schwerlastverkehr gilt dann in Richtung Dresden zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla ein Überholverbot. Bereits seit 2009 dürfen zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und der Abfahrt Hermsdorf keine Lkws überholen.