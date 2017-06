In einigen Jahren wird es Mühlrose bei Weißwasser nicht mehr geben. Der Ort soll dem Tagebau Nochten weichen. 200 Einwohner müssen umsiedeln. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Der hochgewachsene Mann aus Klein Trebendorf, der seinen Namen nicht nennen will, erinnert sich noch gut an den 30. März. Da gab der Energieversorger Leag bekannt, wie er sich künftig den Braunkohleabbau in der Lausitz vorstellt. Als sicher war, dass Klein Trebendorf nicht abgebaggert wird, bestellte sich seine Frau zwei Tage später die neue Küche. "Die hatte sie sich schon so lange gewünscht", erzählt der 54-Jährige schmunzelnd. Wegen der vorher geplanten Umsiedlung hatte sie den Kauf aufgeschoben.

Der Klein Trebendorfer ist froh, dass er und seine Familie endlich Klarheit haben und wissen, woran sie sind. Acht Jahre hatte er sich mit dem Gedanken getragen, dass er umsiedeln muss und auch schon Pläne gemacht. Dass es nun anders kommt, ist gut so. "Wir bleiben gerne da. Eigentlich wollte ich nie weg", sagt der Mann. Er habe ein schönes Grundstück mit einem geerbten Haus, er werde dann auch an der Tagebaukante wohnen, zählt er auf. Aber damit könne er leben. "Die größte Schlamperei ist, dass die Entscheidung so lange gedauert hat", findet der 54-Jährige.

Klein Trebendorfer froh über Entscheidung

Michael Zeißig freut sich, dass er bleiben kann. Vor 20 Jahren hatte er mit der Familie in Klein Trebendorf ein neues Haus gebaut. "Wir fühlen uns wohl hier. Deshalb sind wir froh über die Entscheidung. Wir hatten uns mit der Umsiedlung auch noch nicht intensiv beschäftigt", sagt der Mittvierziger. Er weiß aber auch von Familien im Ort, die gern umgesiedelt wären.

Das ist nicht tragisch. Auf der anderen Seite wäre es auch schön gewesen, was Neues aufzubauen. Das war ja auch die Intention. Aber so wie's jetzt ist, ist es o.k. Michael Zeißig Einwohner von Klein Trebendorf

Kerstin Antonius ist ehrenamtliche Bürgermeisterin von Trebendorf. Sie ist als Verwaltungschefin und auch als Einwohnerin von den neuen Revierplänen der Leag betroffen. Als Bürgermeisterin ist sie von der Entscheidung enttäuscht und frustriert: "Zehn Jahre Arbeit sind einfach umsonst gewesen. Ich hab fast meine ganze Freizeit dafür geopfert, mich tagelang hingesetzt, auch an Wochenenden. Das war wirklich ein harter Prozess. Das tut mir auch für die Gemeinde weh", sagt die 52-Jährige. Sie hat jahrelang verhandelt und sich dafür eingesetzt, dass es der Gemeinde trotz des Tagebaus gut geht. Kerstin Antonius freut sich aber für die Einwohner von Mühlrose, dass sie umsiedeln werden. Der Ort wäre nach dem Kohleabbau als Insel mitten im Tagebau zurückgeblieben.

Als persönlich betroffene Klein Trebendorferin kann Kerstin Antonius mit der Entscheidung leben, dass ihr Ort bleibt: "Es ist sicher nicht einfach, weil man sich zu lange darauf eingestellt hat. Ich hatte mich schon mit der Umsiedlung angefreundet. Doch jetzt bleiben wir. Ich wohne gerne da, das ist mein Elternhaus. Meine Eltern wollten sowieso nie weg aus ihrem Zuhause. Die ganze Angelegenheit ist schon sehr emotional."

Katalog mit 38 Maßnahmen aufgestellt

Ein Plakat am Ortseingang Mühlrose - in den nächsten Tagen beginnen die Verhandlungen für einen neuen Umsiedlungsvertrag von Mühlrose. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Jetzt, wo Klarheit herrscht, fangen viele Klein Trebendorfer an, wieder ihren Grundstücken an zu werkeln und stecken Geld ins Haus. Auch die Gemeinde muss in den nächsten Monaten vieles nachholen. Dazu haben die Trebendorfer zusammen mit den Nachbarn aus Schleife, die ebenfalls vom neuen Revierkonzept betroffen sind, einen 38-Maßnahmen-Katalog aufgestellt. Danach sollen zuerst die Grundstücke in den Orten, die nicht abgebaggert werden, mit Abwasseranschlüssen und schnellem Internet versorgt werden. Das will der Freistaat finanziell unterstützen. Die Wärmeversorgung durch Erdgas, Trinkwassererschließung und der Straßenbau sind weitere Vorhaben, die umgesetzt werden müssen.

Verhandlungen für Mühlrose-Vertrag beginnen

Gleichzeitig beginnen in den nächsten Tagen die Verhandlungen mit der Leag um einen neuen Umsiedlungsvertrag für die 200 Einwohner von Mühlrose, dem einzigen Ort, der dem Tagebau Nochten noch weichen soll. Ganz wichtig ist dabei der Ort, an dem sich die Mühlroser künftig ansiedeln möchten. Bürgermeisterin Kerstin Antonius sagt, dass sich die Mühlroser vor Jahren schon für die Nachbargemeinde Schleife entschieden haben. Sie hofft aber, dass einige Umsiedler doch in der Gemeinde Trebendorf bleiben und will ihnen ein Angebot unterbreiten.

"Unser Ziel ist", so Antonius, "dass wir jetzt schnellstmöglich den Vertrag für die Mühlroser verhandeln. Bis Jahresende soll er unterschriftsreif sein. "Was die Entschädigung der Umsiedler betrifft, da werden wir uns mit der Leag ganz schnell einig", sagt die Bürgermeisterin. Der Energieversorger habe bereits verkündet, dass er an den mit Vattenfall ausgehandelten Entschädigungen nichts ändern werde. Nur der Zeitplan der Umsiedlung würde sich ändern.