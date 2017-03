Lausitzer Revierplan Weniger Tagebaue bis 2040

Betriebsrat und Gewerkschaft IGBCE sehen die LEAG-Entscheidung positiv. Denn am Rande der Aufsichtsratssitzung wurden nach Informationen von MDR SACHSEN Verabredungen getroffen, welche betriebsbedingte Kündigungen bis 2023 ausschließen. Noch arbeiten rund 8.000 Beschäftigte in den Tagebauen und Kraftwerken. Zudem sei nun klar, wie der zeitliche Ablauf für einen wirtschaftlichen Wandel aussehen muss, so der LEAG-Betriebsrat.

Für die Grüne Liga e.V. in der Lausitz ist der LEAG-Plan ein erster Schritt zum Ausstieg aus der Braunkohle. Zugleich fordern die Umweltschützer einen schlüssigen Plan für ein Ende der Kohleverstromung. Nur so sei die Ansiedlung neuer Wirtschaftszweige in Ostsachsen und Südbrandenburg zu meistern.

Schon in der kommenden Woche werden die Tagebauplanungen für Nochten bei der Tagung des Braunkohleausschusses in Görlitz eine Rolle spielen. Das Gremium entscheidet jeweils per Mehrheitsvotum über die Zukunft in der Planungsregion Oberlausitz. Im Sommer soll die gemeinsame Wirtschaftsregion Lausitz, welche vom Berliner Stadtrand bis zum Zittauer Gebirge reichen soll, aus der Taufe gehoben werden. Sachsen und Brandenburg versprechen sich davon eine Turbowirkung für neue Arbeitsplätze.



Bundespolitiker aus CDU und SPD sind sich bereits einig, dass die Lausitz in einen künftigen Koalitionsvertrag gehört, egal welche Farbenlehre im Bundestag künftig herrsche. Denn für den Lausitzer Strukturwandel seien Milliardenbeträge aus dem Bundeshaushalt notwendig. Dabei sehen Landespolitiker in Sachsen und Brandenburg das Erfolgsmodell des bundeseigenen Bergbausanierers LMBV als möglichen Schlüssel für mehr Jobs. Denn im LMBV-Verwaltungsrat befinden Sachsen, Brandenburg und der Bund regelmäßig über notwendige Sanierungs-Projekte in der Lausitz - finanziert aus öffentlichen Kassen. So kamen bereits Milliardenbeträge für die Renaturierung der DDR-Alttagebaue zusammen. Fast geräuschlos und sehr effizient in der Wirkung. Genau diese Qualitäten brauche auch der Lausitzer Strukturwandel, meint der LEAG-Betriebsrat.