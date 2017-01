Cybersicherheit Im Lernlabor gegen Hackerangriffe

In Görlitz wurde deshalb am Mittwoch das erste von sechs sogenannten " Lernlaboren Cybersicherheit " der Fraunhofer-Gesellschaft eröffnet. Angesiedelt ist es auf dem Campus der Hochschule Zittau/Görlitz, wo künftig Unternehmen für den Kampf gegen Cyberattacken fit gemacht werden sollen. Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka, war bei der Eröffnung mit dabei. Für sie ist die Cybersicherheit eine zentrale Herausforderung. In der Forschung sei man zwar in Deutschland schon sehr gut, aber das reiche nicht.

Mit Hilfe solcher Module können Angriffsszenarien simuliert werden. Bildrechte: MDR/Viola Simank

In den Schulungen soll nicht nur die Theorie vermittelt werden, betont Professor Jörg Lässig von der Fakultät Elektrotechnik und Informatik an Hochschule Zittau/Görlitz. Im Labor solle das vermittelte Wissen auch praktisch angewendet werden können. So wolle man Angriffsszenarien simulieren und zeigen, wie man sich verteidigen kann. Das Angebot richtet sich sowohl an das Management von Firmen und Behörden als auch an die IT-Sicherheitsbeauftragten sowie Entwickler und Anwender.