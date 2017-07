Schirgiswalde Libyer rettet Englischcamp für Schüler

Drei englische Wörter mit dem Anfangsbuchstaben D? Für den 13-jährigen Cim kein Problem - drive, dog und diving schreibt er auf sein Arbeitsblatt. Und übersetzen kann er es natürlich auch: fahren, Hund und tauchen heißen die drei Wörter auf Deutsch. Mit drei weiteren Jungs und Mädchen sitzt er in einem Tagungsraum im Hotel Am Lärchenberg in Schirgiswalde. Bis Freitag werden sie im Sommerferiencamp für Englisch versuchen, ihre Sprachekenntnisse ein bisschen aufzubessern.

Kurzfristig eingesprungen

Tarek aus Libyen war in seinem Heimatland Englischlehrer. Seit zehn Monaten ist er in Deutschland. Bildrechte: MDR/Viola Simank Unterrichtet werden sie dabei von Tarek. Der 31-Jährige hat in seiner Heimat Libyen Englisch studiert und danach als Englischlehrer gearbeitet. Seit zehn Monaten ist er in Deutschland, wohnt im Asylbewerberheim in Wehrsdorf. Als er die Chance bekam, hier zu unterrichten, hat er sofort zugegriffen. Ein Freund habe ihm erzählt, dass für ein Englischsommercamp kurzfristig ein Englischlehrer gesucht werde, sagt Tarek. Nach einem Gespräch mit den Organisatoren der Sprachferien war er engagiert.

Hans-Joachim Besser ist einer der Organisatoren vom Kinderferienlagerverein Radeburg. Seit ein paar Jahren schon bietet der Verein die Sprachferien in Schirgiswalde an. In diesem Jahr aber fielen zwei Tage vorher die Sprachlehrer wegen Krankheit aus. Deshalb war er froh, dass Tarek einsprang, so konnte das Camp trotzdem stattfinden. Allerdings, sagt Besser, war er am Anfang auch erst einmal skeptisch. Denn Tarek spricht zwar sehr gut Englisch, aber nur wenig Deutsch.

Ich hab am Anfang gedacht: Ob das gut geht? Wie will er mit den Kindern kommunizieren, wenn die ihn nicht verstehen? Hans-Joachim Besser, Kinderferienlagerverein Radeburg

Erster Kurs war voller Erfolg

Doch der erste Kurs liegt schon hinter ihnen, und er war ein voller Erfolg. Denn die Kinder hätten am Ende gesagt, dass dies der beste Englischkurs gewesen sei, den sie bis jetzt erlebt hätten, meint Hans-Joachim Besser. Schließlich waren sie gezwungen, fast immer Englisch zu reden. Auch beim aktuellen Kurs ist das so. Daran müssen sich die Jungs und Mädchen erst noch ein bisschen gewöhnen, so wie Katrin: "Manchmal, wenn man das Wort nicht weiß, ist es schwer, es zu umschreiben." Das klappe nicht immer beim ersten Mal, dann würden sie es mit anderen Begriffen erklären, bis es funktioniere, erzählt die 12-Jährige. Trotzdem mache das Camp Spaß, denn es sei nicht wie in der Schule, sondern viel lockerer und spielerischer. Denn Englischlehrer Tarek versucht, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen.

Als sie das erste Mal hier saßen habe ich ihnen gesagt: Das hier ist keine Schule, also stresst euch nicht selber. Klar sollt ihr auch etwas lernen, aber ihr sollt auch Spaß haben. Tarek, Englischlehrer

Englisch beim Minigolf

Mit solchen selbstgemalten Plakaten geht das Vokabellernen gleich viel leichter .... Bildrechte: MDR/Viola Simank Also versucht Tarek, über Sprachspiele oder mit Musik neue Englischvokabeln zu vermitteln. Und die Sprache in den Alltag einzubauen, zum Beispiel beim Frühstück oder beim Minigolf am Nachmittag. Denn auch da gilt: Es wird Englisch gesprochen. Für seine Deutschkenntnisse sei das zwar nicht so gut, meint Tarek lächelnd. Aber er freut sich sehr über die Abwechslung, die er mit der Campbetreuung bekommen hat. Denn der Alltag im Asylbewerberheim sei eintönig, er wartet immer noch auf eine Entscheidung, ob er in Deutschland bleiben darf oder nicht. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich ja nach dem Feriencamp neue Möglichkeiten für ihn, so seine leise Hoffnung.

Auch für Hans-Joachim Besser ist der Libyer ein Glücksfall. Er hofft, dass er ihn vielleicht auch im kommenden Jahr wieder engagieren kann. Wenn Tarek dann noch in Deutschland ist.