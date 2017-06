Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, deshalb kann und will sich die zuständige Staatsanwaltschaft in Görlitz noch nicht zu dem Verfahren äußern. In Löbau hat das Verhalten der Asylbewerber für Empörung gesorgt. Passanten bezeichneten den Vorfall als unerhört, beschämend und nicht hinnehmbar. Allerdings verweisen einige auch auf die Aufsichtspflicht und fragen: "Wo waren die Eltern?" Andere loben die besonnene Handlungsweise des Schwimmmeisters: "Er hat richtig und vor allen zügig gehandelt."

Im Asylbewerberheim in Löbau wollte sich niemand zu dem Vorfall äußern. Auch das zuständige Landratsamt in Görlitz war bislang zu keiner Stellungnahme bereit.

Der Nordstrand am Berzdorfer See. Auch hier sollen Badegäste gegen ihren Willen von südländisch aussehenden Männern gefilmt worden sein. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Von ähnlichen Fällen wie in Löbau berichten auch Badegäste am Berzdorfer See, insbesondere am Nordstrand. Für den nördlichen Teil des Berzdorfer Sees ist die Stadt Görlitz verantwortlich. Die Stadt hat eine private Sicherheitsfirma beauftragt, am Berzdorfer See für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. "Wir nehmen diese Hinweise sehr ernst," sagte Stadtsprecher Wulf Stibenz. "Wir werden die Leute der Sicherheitsfirma noch einmal auf das Problem hinweisen, um sie zu sensibilisieren."