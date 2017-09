Auch wenn Besucher beim Tag der Sachsen in Löbau schon mal den Pullover fester um die Schulter ziehen und bei dem wechselhaften Wetter frösteln. Im Maskottchen rinnt dem Zittauer der Schweiß in den Kragen. Im Kostüm des "Gusseisernen" ist es pudelwarm. Auch bei kühlen Außentemperaturen klettert die Quecksilbersäule im Innern schon mal auf über 30 Grad! "Da wird im wahrsten Sinne die Luft dünne oder knapp", meint Jens grinsend. "Eine laufende Sauna! Am Abend ist Man(n) um zwei Kilo leichter!"

Seit sechs Jahren schlüpft Jens Schöntube in das Wahrzeichen von Löbau. Als "Friedrich" war er bereits beim Tag der Sachsen in Kamenz und in Limbach-Oberfrohna unterwegs.



Das Maskottchen "Friedrich" geht auf eine Idee der Grundschule Kittlitz zurück. In Vorbereitung der Landesgartenschau wurde ein Maskottchen gesucht.



Am Gestaltungswettbewerb beteiligten sich damals zahlreiche Oberlausitzer. Der Vorschlag der Kinder aus Kittlitz gewann. Professionelle Grafiker und Kostümbildner setzen die Ideen der Kinder um. 2011 stand dann das Maskottchen zum ersten Mal auf eigenen Beinen, auf den Beinen von Jens Schöntube.