Anfang September war Löbau der Gastgeber für das größte Volksfest im Freistaat. Der Tag der Sachsen war auch ein Fest der Superlative. Trotz einiger einiger Wetterkapriolen sollen an den drei Festtagen mehr als 350.000 Besucher nach Löbau in die Oberlausitz gekommen sein.

Die Einnahmen für den Tag der Sachsen in Löbau. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Möglicherweise stellt das Landratsamt seine zehn Mitarbeiter als Sachleistung in Rechnung, die beruflich in Löbau unterwegs waren. "Mitarbeiter vom Ordnungs- oder Gesundheitsamt kosten eben am Wochenende", kommentierte ein Löbauer Stadtrat verschmitzt, der seinen Namen nicht lesen möchte.



"Der Betrag von Landkreis? Schnee von gestern," winkte Oberbürgermeister Buchholz ab. Da sei nichts zu erwarten. Insgesamt sind noch etwa 60.000 Euro offen", ergänzte sein Kämmerer. Mindestens die Hälfte des offenen Betrages erwarte er in den nächsten Tagen.