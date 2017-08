Elsterheide Leuchtenspezialist verlagert Produktion in die Lausitz

Vor fast genau 25 Jahren hat der Lichtspezialist Ludwig Leuchten aus dem schwäbischen Mering einen zweiten Standort in Bergen bei Hoyerswerda eröffnet. Heute arbeiten in dem Werk rund 60 Mitarbeiter und es sollen bald noch mehr werden. Denn das Unternehmen verlagert seine Produktion von Meringen komplett in die Lausitz nach Bergen. Die Fertigung am Stammsitz in Mering wird geschlossen.

Problem Billigimporte

Der Stammsitz der Firma Ludwig Leuchten in Mering. Bildrechte: Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG Grund sei der zunehmende Kostendruck in der Branche, der vorwiegend durch Billigimporte aus Fernost verursacht werden, so Geschäftsführer Florian Möckel. Deshalb wolle man die Produktion in Bergen konzentrieren, um effizienter zu arbeiten. Was für die Bergener eine gute Nachricht ist, trifft die Meringer hart, sollen doch dort rund 80 Arbeitsplätze wegfallen. Man werde in den nächsten Wochen mit den Arbeitnehmern über eine einvernehmliche Lösung verhandeln, heißt es aus dem Unternehmen. Am Hauptsitz in Mering werden weiterhin die Verwaltung sowie die Produktentwicklung und die Konstruktion ihren Sitz haben.

Die Entscheidung, die Produktion nach Bergen zu verlagern, habe mehrere Gründe, so Geschäftsführer Möckel. Zum einen seien dies natürlich die Lohnkostenvorteile, die es in der Region gibt. Zum anderen bieten die Produktionshallen in Bergen genügend Platz, um die Maschinen aus Mering mit aufzunehmen. Am Stammsitz wäre dies umgekehrt nicht möglich gewesen. Außerdem ließen sich die leeren Hallen dort besser an andere Firmen vermieten.

Langjährige Zusammenarbeit mit Lausitzer Werkstätten

Die Firma Ludwig Leuchten hat 1992 ihren Standort in Bergen eröffnet. Bildrechte: Ludwig Leuchten GmbH & Co. KG Ein wichtiger Grund für den Umzug nach Bergen sei aber auch die Zusammenarbeit mit den Lausitzer Werkstätten für Behinderte. Diese bestehe von Anfang an und habe sich über die Jahre bewährt, so das Unternehmen. Rund 50 Beschäftigte der Behinderten-Werkstätten arbeiten direkt in den Hallen von Ludwig Leuchten in Bergen, betreut von Sozialpädagogen und Gruppenleitern vor Ort.

Die Herstellung von Leuchten sei teilweise sehr handarbeitsintensiv, erklärt Florian Möckel. Es gelte beispielsweise Kabel zu kürzen oder Stecker zusammen zu bauen. Arbeiten, die von den Behinderten erledigt werden. Sie stehen aber auch an Maschinen und sind in die Vorfertigung voll integriert. Durch die Zusammenarbeit mit den Lausitzer Werkstätten bleibe man bei der Fertigung flexibel und müsse die handarbeitsintensiven Tätigkeiten nicht ins Ausland verlagern, so Geschäftsführer Möckel.

Wieviel neue Jobs entstehen, ist noch unklar

Der Standort in Bergen ist auf die Herstellung von Büro- und Industrieleuchten spezialisiert. Seit 1993 wurde er zweimal erweitert und hat jetzt eine Produktionsfläche von rund 38.000 Quadratmetern. Bis Ende des Jahres soll der Umzug von Meringen nach Bergen abgschlossen sein. Die ersten Maschinen kommen schon im August. Wieviel neue Arbeitsplätze in Bergen entstehen, ist noch nicht klar.