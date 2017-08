Lückendorfer Bergrennen Die volle Dröhnung am Berg

Seltenes Modell aus der Garage geholt

Detlef Schmidt mit seinem NSU TT Brixner Bildrechte: MDR/Viola Simank Bestaunt wird auch das Rennauto von Detlef Schmidt aus Berlin. Es ist ein NSU TT Brixner, gebaut von einem Konstrukteur aus Stuttgart. Das Modell wurde eigens für Bergrennen umgebaut. Seit 1977 hat Detlef Schmidt den NSU Brixner und schon viele Rennen mit ihm bestritten – bis 1989. Dann habe er ihn erst einmal in die Garage gestellt, weil er mit anderen Wagen Rennen fuhr, meint der 68-Jährige. Aber in diesem Jahr habe er ihn wieder rausgeholt. Das Rennen in Lückendorf ist also das erste mit dem Brixner-Rennauto seit mehr als 25 Jahren.

Ein Tacho sucht man übrigens in seinem und den anderen Autos seiner Klasse vergeblich. "Wir haben nur einen Drehzahlmesser drin", sagt Detlef Schmidt. Beim Rennen gehe es auch nicht um Geschwindigkeit, sondern um Gleichmäßigkeit. Er fahre dann eben nach dem Drehzahlmesser.

Wenn sie schnell fahren, fahren sie gleichmäßig. Detlef Schmidt Rennfahrer

Fahren am Limit

Arnim Limmer wartet mit seinem Alfa Romeo auf den Start. Bildrechte: MDR/Viola Simank Auch Armin Limmer aus Regensburg setzt auf maximale Geschwindigkeit, um gleichmäßg schnell die vier Kilometer lange Bergstrecke mit etlichen Kurven hinauf zu kommen. Er tritt in der Tourenwagenklasse mit einem Alfa Romeo von 1976 an. Beim Wettbewerb wird die Zeit von zwei Wertungsläufen genommen. Wer den geringsten Zeitunterschied zwischen diesen beiden Läufen hat, gewinnt. "Ich fahr immer volles Programm, was das Auto hergibt", sagt Limmer. Und das sind um die 140 bis 150 Stundenkilometer. Der 70-Jährige ist inzwischen schon das vierte Mal beim Lückendorfer Bergrennen mit dabei.