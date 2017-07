Ein Jahr nach dem Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens aus Pulsnitz gibt es immer noch keine Spur von der Jugendlichen. Damals äußerten die Eltern den Verdacht, dass ihre Tochter über soziale Netzwerke im Internet von der Terrororganistaion IS angeworben wurde. Staatsanwalt Lorenz Haase sagte MDR SACHSEN, dass ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Beziehungen zu einer terroristischen Vereinigung inzwischen eingestellt wurde, da der Aufenthaltsort der Jugendlichen nicht bekannt ist. Ein Haftbefehl existiere nicht.

Das Mädchen ist aber weiter als vermisst ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie sich in Syrien oder dem Irak aufhält. Konkrete Informationen dazu habe man aber nicht. Vor einem Jahr hatte die 15-Jährige einen Flug in die Türkei gebucht und war am 1. Juli über den Flughafen Frankfurt/Main mit einer Maschine nach Istanbul ausgereist. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.