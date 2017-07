Irakische Soldaten haben in der vergangenen Woche mehrere ausländische Dschihadistinnen in der eroberten IS-Hochburg Mossul aufgegriffen. Wie die Welt auf ihrer Internetseite berichtet, soll sich unter den IS-Anhängerinnen auch ein Mädchen aus Sachsen befinden. Gemeinsam mit weiteren Frauen aus Russland, der Türkei, Kanada, Libyen, dem Kaukasus und Syrien soll sich die Teenagerin in einer Tunnelanlage in der Altstadt von Mossul versteckt gehalten haben. Angeblich waren die Frauen mit Waffen und Sprengstoffgürteln ausgerüstet.