Ein bisschen wirkt das Ufer am Stausee am Sonntag wie eine archäologische Ausgrabungsstätte. An die 100 Leute pilgern auf Trampelpfaden zwischen Mauerresten, die Grundrisse nachzeichnen. Neugierig gucken sie in Öffnungen zugeschütteter Keller, erklimmen Geröllhaufen und sehen auf das giftgrüne Wasserloch eines früheren Steinbruchs. Tausende Muscheln und der zackenförmig aufgebrochene Schlick deuten auf eine ungewöhnliche Stätte hin.

Unter Wasser überdauert

Nachdem die Landestalsperrenverwaltung wegen nötiger Reparaturen an den Dämmen, um ein Vielfaches den Wasserspiegel des Stausees abgesenkt hatte, sind Zeugnisse alter Tage zum Vorschein gekommen. Nämlich die Überreste der kleinen Dörfer Malsitz und Nimschütz, die in den 1970er-Jahren für die Anstauung der Spree aufgegeben und abgerissen wurden. Die Grundmauern und auch die Stümpfe der Bäume, die einst Gassen säumten, haben die Jahrzehnte unter Wasser überdauert und sind nun atlantisgleich wieder aufgetaucht.

Dirk Wersch hat die Malsitzer am Stausee auf ein Glas Sekt und zum gemeinsamen Foto eingeladen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Bis zu seinem siebten Lebensjahr hat Dirk Wersch in Malsitz an der Spree gelebt. Der Bautzener hat die Initiative ergriffen und am Sonntag alle ehemaligen Malsitzer und Nimschützer bei einem Glas Sekt zum Abschiednehmen eingeladen. Schließlich werde der Stausee das nächste Mal erst wieder in 20 Jahren abgelassen, schätzt Wersch. Dann werden viele Zeitzeugen nicht mehr da sein. Viele ehemalige Dorfbewohner sind seinem Aufruf gefolgt, haben ihre Partner und Familien mitgebracht, um ihnen ihre alte Heimat zu zeigen.

Vor 50 Jahren floss an dieser Stelle des Stausees der Mühlgraben entlang, in dem die Malsitzer im Sommer badeten. Auch die Mutter von Rainer Sickert stürzte sich ins kühle Nass, wie ein altes Foto zeigt. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt "Ich fühle mich schon noch ein bisschen eigenartig, wenn ich das alles so sehe, wie das jetzt ist und wie das früher gewesen ist", sagt Karlheinz Jansen. Er hatte 1944 in der Malsitzer Mühle das Licht der Welt erblickt. Sein Vater war Müllermeister und hatte die Mühle bis zum letzten Tag betrieben. Der 72-Jährige stand Anfang der 1990er-Jahre schon mal an der abgelassenen Talsperre. "Damals war es bedrückender, weil man die ganzen Straßenverläufe noch gesehen hatte", findet der Rentner. Und das zerfetzte Wasserrad der Mühle war ebenfalls dort. Jetzt sei viel weggespült oder Sedimenten vergraben.

