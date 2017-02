Zwei Jungrevoluzzer verändern die Welt Görlitzer sehen "ihren" Karl Marx

Das Kommunistische Manifest entstand in Görlitz und nicht in England. Zumindest im Film. Der Streifen "Der junge Marx" wurde zum überwiegenden Teil in Görlitz gedreht und Görliwood war Paris, Brüssel, London und Manchester zugleich. Auf dem Filmfestival "Berlinale" feierte "Der junge Marx" Anfang Februar seine Uraufführung, in Görlitz wurde er am Sonntag in einer Preview noch vor dem deutschlandweiten Kinostart am Donnerstag gezeigt.