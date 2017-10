Auf der Autobahn 4 Görlitz in Richtung Dresden hat es am Mittwochmorgen chaotische Zustände gegeben. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, staute sich der Verkehr mehrfach auf etwa 30 Kilometer. Gegen 13 Uhr meldete das MDR-Verkehrszentrum immer noch mehr als zwölf Kilometer Stau. Ursache war laut Polizei unter anderem das "abzusehende hohe Verkehrsaufkommen nach dem verlängerten Feiertags-Wochenende". Auch die Ausweichstrecken auf der Bundesstraße 6 und der S111 seien völlig überlastet gewesen. "Einige Reisende benötigten für die etwa 50 Kilometer lange Passage zwischen Bautzen und der Landeshauptstatt knapp zwei Stunden", so die Polizei.

Tausende Reisende, Berufspendler und Lkw versuchten, von Osteuropa und Ostsachsen kommend in Richtung Dresden und weiter in Richtung Westen zu fahren. Diese Verkehrsmengen, die regelmäßig nach Feiertagen, Ferienzeiten oder verlängerten Wochenenden über die Autobahn rollen, konnte die nur zweispurige BAB 4 - wenig überraschend - nicht bewältigen. Die noch immer bestehende Baustelle zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla verschärfte die Situation zusätzlich.

Dazu sei gekommen, dass zahlreiche Lkw-Parkplätze überfüllt waren. Die Trucker hätten auf Standstreifen und Zufahrten geparkt. In einigen Fällen seien sie aufgefordert worden, weiterzufahren oder die Autobahn zu verlassen, um beispielsweise Industriegebiete anzusteuern.



Verschärft wurde die Situation durch mindestens zwei Auffahrunfälle. Diese ereigneten sich laut Polizei zum einen am Burkauer Berg und zum anderen zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla. Hier war im Baustellenbereich ein Lkw-Fahrer auf das Heck eines Kleintransporters aufgefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer unachtsam war. "Die havarierten Laster blieben in der rechten Fahrspur liegen und sorgten so für ein zusätzliches Nadelöhr", hieß es bei der Polizei.