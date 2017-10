Ralbitz-Rosenthal Wölfe reißen mehrere Schafe

In Laske wurden mehrere Schafe gerissen. Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Am Sonntag musste ein Schafbesitzer in Laske bei Ralbitz-Rosenthal eine grausige Entdeckung machen. Mehrere Tierkadaver lagen auf der Weide. In dem sorbischen Dorf zwischen Kamenz und Königswartha haben offensichtlich Wölfe zugeschlagen.

Mindestens 14 tote Schafe sind zu beklagen, drei davon lagen tot im Wasser, einige mussten schwer verletzt erschossen werden. Wieviel noch dazu kommen werden, weiß noch keiner. Blutspuren vor dem Maisfeld jedoch weisen darauf hin, dass es noch mehr sein können. Sven Schlaffke, der Schäfer, ist noch immer fassungslos. Feuerwehrleute halfen ihm am Sonntag, die Tiere zu bergen.

Landrat will Rosenthaler Rudel abschießen lassen

Erst vor zwei Wochen holte ein Wolf hier in der Nähe schon einmal sieben Tiere - trotz eines Schutzzauns. Und es ist nicht der einzige Fall in der Region. Inzwischen dürften es an die 200 Risse sein, seitdem ein Wolfsrudel sich in Ralbitz-Rosenthal niedergelassen hat.

Noch am gleichen Tag machte sich der Landrat Michael Harig persönlich ein Bild von dem Schaden in Laske. Für ihn kann es nur eine Lösung geben: Harig hatte schon im September das Sächsische Umweltministerium um eine Abschussgenehmigung für das Rosenthaler Wolfsrudel ersucht. Jetzt will er erneut darauf drängen. Feuerwehrleute fischen einen Kadaver aus dem Graben. Bildrechte: MDR/Benno Scholze

Quelle: MDR/ma