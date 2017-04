1. Mai in Bautzen Buntes Zeichen gegen Rechts

In Bautzen formiert sich Widerstand gegen eine geplante Demonstration der NPD am 1. Mai. Ein Bündnis aus Gewerkschaftsbund, Parteien und engagierten Bürgern ruft zu einer bunten Menschenkette am Kornmarkt auf. Im Internet hat die Stadt außerdem einen Aufruf gegen die NPD-Demo gestartet.