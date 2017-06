In Bautzen waren am späten Mittwochabend die Auswirkungen eines Bergschlages in Polen zu spüren. Nach Angaben eines Augenzeugen hat es gegen 22:30 Uhr leichte Erschütterungen gegeben. Zudem habe das Geschirr geklirrt. Wie das Seismologische Observatorium der TU Freiberg in Berggießhübel mitteilte, löste ein Bergschlag in einem Kupferschiefer-Bergbaugebiet bei Lubin ein leichtes Erdbeben der Stärke 4,2 aus. Bergschläge entstehen unter anderem durch das Einstürzen von unterirdischen Hohlräumen in einem Gebirge.



Weitere Informationen folgen.