Es ist ein nasskalter Novembertag. In Tauchitz am Berzdorfer See sitzt Schäfer Frank Domigalle in einem Bauwagen am Stall. Im kleinen Ofen prasselt das Feuer. "Es macht einfach keinen Spaß mehr," meint der Hirte und nimmt einen Schluck aus seinem dampfenden Kaffeepott. Doch nicht etwa der Nieselregen drückt aufs Gemüt, sondern das Problem Wolf. Dabei hat der Schäfer seine Tiere sicher in der benachbarten Halle untergebracht. Doch auch das Gelände rings um den Stall und seine Weiden am Berzdorfer See sind mittlerweile "Wolfsland". Nur einige Hundert Meter ostwärts, hinter der Neiße, liegt der Wolfsberg. An dessen Fuß sind bereits mehrfach die grauen Räuber gesichtet worden.

Stöckchen werfen und schreien

Frank Domigalle zieht seit Jahren mit seiner Schafsherde als Landschaftspfleger rund um den Berzdorfer See. Die Uferbereiche der Pließnitz werden von seinen Tieren sauber gehalten und auch die Kippenland. Drei Hütehunde helfen ihm, die 80 Tiere zusammenzuhalten. Er kennt die Gegend, wie die Taschen in seiner schwarzen Schäferweste. Doch die Begegnung mit einem Wolf bereitet ihm Kopfzerbrechen.

Schäfer Frank Domigalle Bildrechte: MDR/Uwe Walter Ich soll Stöcke werfen und laut schreien, sagen die Naturschützer. Da kann ich ja nur laut lachen. Wölfe jagen doch meist im Rudel. Frank Domigalle Schäfer

Der Schäfer glaubt deshalb nicht, dass sich Wölfe von Stöckchen samt Geschrei beeindrucken lassen. Bei der Jagd hat jeder Wolf im Rudel eine Aufgabe. Einer lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Dann schlagen die anderen Wölfe zu. Im Gegensatz zu Pferden flitzen Schafe bei einem Angriff nicht auseinander. Vielmehr bleiben sie in Gruppen zusammen. Das Wolfsrudel hat dann leichtes Spiel.

Eine feste Burg ist ein Stall

Der Schäfer aus Hagenwerder hat es gut. Jeden Abend treibt er seine Herde in den Stall am Berzdorfer See. "Viele Schäfer, gerade auch im Landkreis Bautzen, auch im Revier vom Rosenthaler Wolfsrudel, können das nicht", sagt Domigalle. Schafherde im sicheren Stall in Tauchitz. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

"Eine feste Burg ist ein Stall! Hier kommen keine Wölfe rein." Den Schäfern draußen helfe auch kein Elektrozaun und Flatterband, meint der Domigalle und verweist auf seine Kollegen, die ihre Tiere Tag und Nacht auf der Weide haben müssen.

Gerade Elektrozäume machen immer viel Ärger. Äste fallen auf den Zaun. Windböen blasen ihn aus der Verankerung. Wildschweinrotten oder auch Rehe auf der Flucht brechen einfach durch oder schlüpfen drunter durch. Frank Domigalle Schäfer

Damit sind die empfohlenen Elektrozäune als Herdenschutz nur bedingt sicher, meint der Schäfer aus Hagenwerder und verweist auf die Erfahrungen seiner Kollegen. Ideen sind gefragt. So setzen etwa Schäfer in den Schweizer Alpen auf Lamas als Herdenschutz. Wäre das die Lösung für die Lausitz? Frank Domigalle wiegt den Kopf. Er ist skeptisch.

Die Schweizer haben's nicht erfunden

Auch in der Schweiz erobert sich der Wolf ein Revier nach dem anderen zurück und auch dort werden immer wieder Schafe gerissen. Die Schweizer haben allerdings den Einsatz von Lamas zum Schutz vor Wolfsattacken nicht erfunden.

Können Lamas Angriffe von Wölfen verhindern? Bildrechte: MDR/Uwe Walter Seit etwa 20 Jahren sind die Trampeltiere in den USA und Australien die preiswerte Alternative zu teuren Schutzhunden, die ohnehin in diesen Ländern sehr selten sind. Angeblich haben Lamas sogar Wolfsangriffe abgewehrt. Es wird sogar von Fällen berichtet, wo sie die Angreifer mit ihren scharfen Vorderhufen erschlagen haben sollen.

Chef der Ziegenherde

Im Zittauer Dreiländereck lebt Manuela Knorr mit ihren Lamas, einer Ziegenherde und noch so manchem anderen Getier. Auf ihrem romantischen Hof in Seifhennersdorf bewacht ein Lama seine Ziegenherde. "Wenn Gefahr droht, dann verstecken sich alle Ziegen hinter dem Hengst", erzählt die Oberlausitzerin. Deshalb kann sie sich durchaus vorstellen, dass Lamas vor Wölfen schützen können. Die Tiere sind sehr neugierig und wenig ängstlich. Sie können nicht nur nach hinten austreten, sondern nach allen Seiten. Das hat Manuela Knorr schmerzhaft am eigenen Leib erfahren.

Schau mir in die Augen, grauer Räuber!

Lamas hören und sehen sehr gut. Und wichtig für den Herdenschutz: Sie gelten als sehr aufmerksam. Dazu kommt, dass sie keine Hunde mögen - also auch keine Wölfe!

Möglicher Wolfsschreck: Ein Alpaka-Hengst? Bildrechte: MDR/Uwe Walter Sehr genau nehmen sie einen möglichen Gegner ins Visier, gehen langsam auf ihn zu und dann flatsch! Manuela Knorr Lama-Besitzerin

"Eine fette Ladung Spucke, genau zwischen die Augen" , grinst die gerade mal 1,60 Meter große Frau. "Die Spucke hält möglicherweise einen Räuber ab, sich an der Herde zu vergreifen. Aber ein ganzes Rudel Wölfe?" Manuela Knorr ist sich nicht ganz sicher. Zumindest die zwei Zehen am Vorderbein könnten sehr scharf sein und unangenehme Wunden schlagen, meint die Lamabesitzerin. Zudem seien die Wölfe nicht nur vom Aussehen der Lamas irritiert, sondern auch von deren Geruch. Angeblich riechen Lamas raubtierähnlich.

Guter Wachschutz ist teuer

Aus dem Wald am nahen Czorneboh erklingt Wolfsgeheul. Am Fuß des Berges, auf einem Bauernhof in Meschwitz, antwortet lautstark ein Hund. Es ist Stella, eine drei Jahre alte Herdenschutzhündin.

Maremmano - Hündin mit Besitzerin Annett Hansemann auf der Weide. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Das Maremmano-Mädchen bewacht die Tiere auf dem Alpakahof von Annett Hansemann. Sie hält Alpakas in erster Linie als vierbeinige Rasenmäher. Das Wolfsrudel in unmittelbarer Nachbarschaft beunruhigt die Krankenschwester wenig. Sie setzt auf Herdenschutzhunde.

"Das ist seit Jahrhunderten in der Praxis erprobt." Die Hunde durchlaufen eine Ausbildung, die bis zu drei Jahre dauern kann. Wie Jagdhunde auch, müssen Herdenschutzhunde ihre Fähigkeiten bei zahlreichen Prüfungen unter Beweis stellen. Ein ausgebildeter Maremmano beispielsweise hat deshalb seinen Preis. Bis zu 3.000 Euro kann so ein Herdenschutzhund kosten. Eine Schafherde ab 100 Tieren wird von drei Schutzhunden bewacht. Der Wachschutz für die Herde kostet - nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Deutlich preiswerter sind Lamas. Ein Tampeltier ist schon für 100 Euro zu haben.

Mit Spucke gegen Wölfe

Annett Hansemann kann sich kaum vorstellen, dass ihre Alpakas Wölfe abschrecken. "Gegen die grauen Räuber hilft keine Spucke", meint die Alpaka-Besitzerin. "Auch wenn Lamas und Alpakas den Angreifer stellen. Sie schützen nur sich und nicht die Schafe als Familienmitglieder."

Wenn die Wölfe heulen, antwortet Stella:"Hütet euch, hier wache ich!" Bildrechte: MDR/Uwe Walter "Herdenschutzhunde dagegen wachsen mit Schafen gemeinsam auf. Sie sind dann praktisch eine Familie." Ihr Herdenschutzhund bewacht praktisch die Schweizer Geheimwaffe gegen Wölfe, nämlich ihre Alpakas.

Unsinnige Gesetze

Die Frage, in welcher Form Herden mit Hunden oder Lamas geschützt werden dürfen, wollen nicht einmal die zuständigen Behörden beantworten. Die Tierschutzgesetze sind in der Praxis schwer umsetzbar. Die Schäfer sollen ihre Herden mithilfe eines Elektrozaunes samt Flatterbändern vor Wolfsangriffen schützen. Doch die Hirten machen sich strafbar, wenn Herdenschutzhunde zusammen mit den Schafe eingesperrt werden. In Deutschland dürfen Hunde nur stromlos eingezäunt werden. Keine Chance für Räuber: Aufmerksame Wächter tierschutzwidrig hinter einem Elektrozaun! Bildrechte: MDR/Carina Huppertz

Auch die Haltung von Lamas zusammen mit den Schafen könnte schwierig werden. Für Alpakas und Lamas ist in Deutschland ein fester Wetterschutz mit Tür vorgeschrieben. "Wie sollen das die Schäfer auf der Weide umsetzen", fragt sich die Alpaka-Besitzerin aus Meschwitz. "Soll der stabile Wetterschutz dann immer mit der Herde weiterziehen?"

Schäfer sterben aus

"Die Schäferei lohnt sich kaum noch, wir kommen wirtschaftlich gerade so noch über die Runden", meint Frank Domigalle in seinem Bauwagen und nippt nachdenklich am Kaffee. "Experimente mit Lamas oder teuren Herdenschutzhunden können wir uns gar nicht leisten". Auch das Argument vieler Naturschützer, die Schäfer müssten aufgrund der Wolfsrisse wieder bei ihren Herden schlafen, lässt der Hirte nicht gelten. Er war jahrelang als sogenannter Wanderschäfer unterwegs.

Schäfer Frank Domigalle schaut nach seinen Tieren im sicheren Stall. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Wenn Dich der Lärm aus der Herde aus dem Schlaf reißt, dann ist es meistens schon zu spät. Da ist es egal ob Du auf der Wiese oder im Schäferkarren neben den Tieren schläfst. Frank Domigalle Schäfer