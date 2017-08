Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen beginnt am Dienstag der Prozess gegen die beiden Beschuldigten am Landgericht Görlitz. Wie eine Gerichtssprecherin mitteilte, wirft die Anklage dem 33-jährigen Mann und seiner 24-jährigen Komplizin Mord und die Verabredung zu einem weiterem Verbrechen vor. Die Angeklagten sollen am 5. Februar dieses Jahres das Opfer aus Niesky in eine Wohnung in Görlitz gelockt und dort mit Plastiktüten erstickt haben. Nach der Tat hoben sie mit der EC-Karte des jungen Mannes 2.000 Euro vom Konto ab und fuhren mit seinem Auto.

Der Vermisste lag tot in der Wohnung seiner gleichaltrigen Bekannten in Görlitz. Bildrechte: dpa Das Paar wird noch eines weiteren Vergehens beschuldigt: Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die Zwei nicht nur den Mann ums Leben brachten, sondern danach auch den Sohn der angeklagten Frau nach Tschechien hatten entführen wollen. Der Junge lebt bei seinem Vater, der das Sorgerecht zugesprochen bekommen hat. Die 24-Jährige plante, den Ex-Partner an einen Baum zu fesseln. "Die Festnahme am 14. Februar kam dem zuvor", sagte ein Sprecher. Die Entführung sei für den übernächsten Tag geplant gewesen.

Der getötete 24-Jährige war am 9. Februar von seinem Vater vermisst gemeldet worden, da war er aber längst tot. Laut Anklage hatte die junge Frau ihn vier Tage zuvor in ihre Wohnung gelockt. "Nach dem Schlag mit einer Pfanne auf den Kopf war er sofort bewusstlos", sagte der Oberstaatsanwalt. Die Beschuldigten sollen ihn auf einem Stuhl gefesselt, weiter geschlagen, über seinen Kopf immer mehr Plastiktüten gezogen und mit Klebeband fixiert haben. "Das Opfer erstickte." Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie so an Auto und EC-Karte des Mannes kommen wollten, der mit der 24-Jährigen bekannt war.

Leiche lag tagelang in der Wohnung

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde das arbeitslose Pärchen acht Tage danach in einem Haus in Weigsdorf-Köblitz, rund 75 Kilometer entfernt vom Tatort, festgenommen. In der Wohnung der Frau fanden Beamte dann die Leiche des Vermissten. Sein Auto stand vor einem Supermarkt in Radeberg - gut 50 Kilometer weg. Die Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft und haben bisher nur wenig zum Tatgeschehen gesagt. Für den Prozess sind nach der Auftaktverhandlung neun weitere Termine geplant. Auf Mord steht eine lebenslange Freiheitsstrafe.