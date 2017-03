Knapp fünf Monate nach einem brutalen Raubüberfall auf eine 85-Jährige in Görlitz beginnt am Dienstag der Prozess gegen die Tatverdächtige. Nach Angaben des Landgerichts ist eine 32 Jahre alte Frau wegen versuchten Mordes angeklagt.

Die Beschuldigte soll die Rentnerin laut Staatsanwaltschaft im Oktober 2016 in deren Wohnung mit einer Schnur "bis zur Besinnungslosigkeit" gedrosselt haben. Anschließend habe sie 300 Euro gestohlen und das bewusstlose Opfer in der Wohnung zurückgelassen. Damit habe die Angeklagte den Tod des Opfers in Kauf genommen. Es habe "akute Lebensgefahr" bestanden. Die schwer verletzte 85-Jährige war später zu sich gekommen und hatte Angehörige alarmieren können.