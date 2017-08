Die Nimschützer zogen nach und nach in Wohnungen in Bautzen oder konnten sich in der Spreestadt sogar ein kleines Eigenheim leisten. Siegfried Launer weiß ganz genau, wann er mit seinen Eltern das Dorf verließ: am 11. Dezember 1971. Seinen Vater lockte es nicht so schnell in die Stadt. Und so zogen sie erst im Winter in die für damalige Verhältnisse äußerst komfortable und moderne Neubauwohnung. Im Sommer 1972 verließen die letzten Bewohner Nimschütz, zwei Jahre später war der Stausee voll.