Die Staatsanwaltschaft Görlitz will den Polizeieinsatz in Mittelherwigsdorf nachstellen lassen, bei dem am 3. August ein Mann erschossen wurde. Das sagte Staatsanwalt Till Neumann MDR SACHSEN. Zu den Gründen wollte er sich unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Neumann erklärte lediglich, mittlerweile seien alle Zeugen vernommen worden und es lägen ballistische Gutachten vor.

Möglich ist, dass sich die Zeugen widersprechen oder ihre Aussagen nicht zu den Ergebnissen der Gutachten passen. In diesem Fall könnten die Ermittler durch die Nachstellung neue Erkenntnisse zum tatsächlichen Ablauf der Ereignisse gewinnen. Zu diesen ist öffentlich bislang kaum etwas bekannt. Die Behörden teilten lediglich mit, dass die Polizei am Tattag zu einem Familienstreit in den Ortsteil Eckartsberg gerufen wurde. Bei dem Einsatz zog einer der vier Beamten seine Waffe und feuerte drei Schüsse auf einen 23-Jährigen ab. Dieser verblutete noch auf dem Grundstück.



Zum genauen Ablauf des Geschehens und möglichen Hintergründen für die Schüsse, wie zum Beispiel eine Notwehrsituation, äußerten sich die Behörden bisher nicht. Ermittelt wird standardmäßig wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Dass die Untersuchungen sich schon fast einen Monat hinziehen liegt auch an der Verfassung des Schützen. Dieser war den Angaben zufolge lange Zeit nicht vernehmungsfähig und musste psychologisch betreut werden – ebenso wie die betroffene Familie.