Aufmerksames und kritisches Publikum beim Neiße Film Festival in Zittau. Bildrechte: Neißefilmfestival / Hannes Roensch

Die 23 Kinos sind weit verteilt, unter anderem in Bautzen, Görlitz und Zittau, sowie im polnischen Bogatynia, Zgorzelec und dem nördböhmischen Varnsdorf samt Liberec. Das Zentrum, Ausrichter und Gründungsort des Festivals ist das Kunstbauerkino e.V. in Großhennersdorf.

Um die Besucher, die Festivalbeiträge und ihre Macher an die Aufführungsorte in den drei Ländern zu bringen, wurde ein Shutteldienst eingerichtet. So haben alle Gäste die Chance, pünktlich an den jeweiligen Spielstätten zu sein. Zudem werden alle fremdsprachigen Filme mithilfe von Studenten simultan übersetzt. Damit ist die Verständlichkeit der Festivalbeiträge für das Publikum gewährleistet.