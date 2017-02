Die Elbe Flugzeugwerke mit Sitz in Dresden wollen an ihrem Standort im Gewerbegebiet Kodersdorf direkt an der A4 weiter wachsen. Dazu will das Unternehmen eine neue Produktionshalle bauen. Die Vorbereitungen für den Bau sollen in den nächsten Tagen beginnen. "Die Grundsteinlegung ist im März geplant", sagte Unternehmenssprecher Christopher Profitlich. Bereits ein Jahr später soll das Werk in Betrieb gehen. So der Plan.