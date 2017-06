Im Landratsamt Görlitz stehen erneut Veränderungen an. Ein Dezernent und zwei Amtsleiter haben sich in den letzten Wochen in den Ruhestand verabschiedet. Das nahm die Verwaltung zum Anlass, über neue Strukturen nachzudenken. So verringert sich die Zahl der Dezernate von vier auf drei. Beispielsweise ist der Beigeordnete für Finanzen, Thomas Gampe, ab Juli auch für den Hoch- und Tiefbau zuständig. Sozialchefin Martina Weber übernimmt zusätzlich den Brand- und Katastrophenschutz sowie das Rettungswesen. Auch der Bereich Lebensmittelüberwachung gehört künftig zu ihrem Geschäftsbereich.

Ersparnis: 100.00 Euro pro Jahr

Um Kosten zu sparen, werden zudem Ämter zusammengelegt. Beispielsweise fusionieren das Ordnungsamt mit dem Straßenverkehrsamt sowie das Rechtsamt mit dem Kommunalamt. Der Görlitzer Kreistag hat die neue Verwaltungsstruktur am Mittwoch beschlossen. Bereits am Montag soll sie in Kraft treten. 100.000 Euro im Jahr werden voraussichtlich eingespart.

Bürokratie der Zukunft

Die Görlitzer Kreisverwaltung beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Tausende Meter Akten füllen die Büros.

Den Kugelschreiber soll alsbald die Computertastatur ablösen. Unzählige Formulare werden jeden Tag ausgefüllt, vom Einwohnermeldeamt über die Kfz-Zulassungsstelle bis hin zum Bauamt oder der Denkmalpflege. Doch in den Amtstsuben der Zukunft sollen sich keine Papierstapel mehr auf den Schreibtischen häufen. Auch werden keine Stempel mehr auf irgendwelche Formulare gehämmert. Vielmehr soll das alles im Computer stattfinden. Das Landratsamt in Görlitz will in den nächsten vier Jahren elektronisch in die Zukunft starten.

Finanzchef Thomas Gampe setzt dabei auf die Verwaltung4.0 nach dem Vorbild der digitalisierten Produktionsabläufe in der Industrie, ebenfalls genannt Industrie 4.0.

Wir wollen die Verwaltung modernisieren und digitalisieren, um die Abläufe effizienter zu gestalten, aber auch um Verbesserungen für die Bürger zu erreichen. Thomas Gampe Landratsamt Görlitz

Kosten: 14 Millionen Euro