Neues Bootshaus im Weißkollm Auf zu neuen Ufern: Wassersportverein zieht an Dreiweiberner See

In Weißkollm ist am Mittwoch das neue Bootshaus des Wassersportvereins "Am Blauen Wunder" eingeweiht worden. Mit dem neuen Trainings- und Wettkampfzentrum am Dreiweiberner See wird der Verlust der Wassersportanlagen am gesperrten Knappensee nicht nur kompensiert, sondern die sächsischen Wassersportler rudern in eine neue Zukunft.