Anfang Dezember rollte der erste Zug über die Neißebrücke bei Horka. Bildrechte: Deutsche Bahn/Angelika Brit

Stolz hält Projektleiter Ulrich Mölke den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes für den letzten Abschnitt der "Niederschlesischen Magistrale" in den Händen – eine drei Zentimeter dicke Akte. Dazu gehören sieben Ordner mit Auflagen zu Verkehrslärm, Umwelt- und Naturschutz sowie Grundstücken und weitere sieben Ordner zum Thema Baulärm. "Es war der konfliktreichste Bauabschnitt, bei dem es die meisten Einsprüche gab", sagt Ulrich Mölke. In Horka seien die Anlieger besonders betroffen. Dort grenze die neue Bahnlinie teilweise an die Gärten. Wohl deshalb hat das Eisenbahnbundesamt für die Genehmigung so viel Zeit gebraucht.

Betroffene können Pläne einsehen

Ab 16. Februar liegt die umfangreiche Baugenehmigung zwei Wochen lang in allen Kommunen aus, die vom Bau betroffen sind. Einwohner können sich das umfangreiche Werk ansehen. Wer mit damit nicht einverstanden sei, könne vor dem Bundesverwaltungsgericht dagegen klagen, erklärt Projektleiter Mölke.

Der Planfeststellungsbeschluss ist schon so gestaltet, dass, wenn man sich dafür interessiert, ihn auch versteht. Man nähert sich über den Lageplan seinem Problem. Ulrich Mölke, Projektleiter DB Netz AG

Eigentlich hatte die Bahn schon vor reichlich einem Jahr mit der Genehmigung für den letzten Bauabschnitt gerechnet. Deshalb ist das Projekt Niederschlesische Magistrale nun über ein Jahr in Verzug geraten. "Wir halten aber an unserem Ziel fest, dass wir im Dezember 2018 die 'Niederschlesische Magistrale' von Knappenrode bis zur polnischen Grenze wiedereröffnen. Zum Fahrplanwechsel wird über die Strecke wieder Güter- und Personenverkehr rollen", sagt Ulrich Mölke.

Ende 2018 können wir auf der Magistrale elektrisch Eisenbahn fahren, aber wir werden zu diesem Zeitpunkt mit den Bauarbeiten noch nicht fertig sein. Ulrich Mölke, Projektleiter DB Netz AG

Bahnhof Niesky wird voll gesperrt

Das bedeutet für die Bahn Stress. Wofür die Planer ursprünglich fast drei Jahre vorgesehen haben, hat der Projektleiter jetzt anderthalb Jahre Zeit. Um das zu schaffen, wird der Bahnhof Niesky während der Bauarbeiten voll gesperrt. Für den Waggonbau Niesky, der jetzt den Transport seiner Züge über den Nieskyer Bahnhof abwickelt, baut die Bahn einen neuen Anschluss in die entgegengesetzte Richtung.

Brücke B115 wird später gebaut

Projektleiter Ulrich Mölke präsentiert die Baugenehmigung für den letzten Bauabschnitt der 'Niederschlesischen Magistrale'. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Änderungen wird es auch im geplanten Bauablauf geben. Die Autobrücke entlang der B115 wird nicht wie geplant in diesem Jahr gebaut, sondern erst ab Sommer nächsten Jahres. Denn um zügig die Bahnstrecke weiterzubauen, will die Bahn ab September dieses Jahres die Muskauer Straße in Niesky für längere Zeit sperren und den Verkehr über die B115 umleiten. "Zwischen Neuhofer und Bahnhofstraße werden wir vorübergehend noch eine kleine Passage nur für Pkw und Rettungsfahrzeuge anbieten", so Mölke.

Auflagen zu Lärm und Staubbelastung

Um die umfangreichen Auflagen zu Baulärm und Staubbelastung zu erfüllen, nimmt die Bahn auch die Bauunternehmen in die Pflicht. "Die Firmen dürfen zum Beispiel nur Baumaschinen und Bagger mit Rußpartikelfiltern verwenden", erklärt der Projektleiter. Mobile Lärmschutzwände sollen - wie bei den anderen Bauabschnitten auch – eingesetzt werden. Außerdem will die Bahn Baulärmmesspunkte aufstellen um zu prüfen, ob die Vorgaben auch eingehalten werden. "Wo die Einhaltung nicht möglich ist, dort werden die Betroffenen entschädigt", sagt Mölke. Für Schichtarbeiter biete die Bahn tagsüber auch Hotelübernachtungen an.

Ende August soll der Bau des dritten Abschnitts von Niesky, Höhe Waggonbau bis zum Güterbahnhof Horka beginnen. Am Montag dieser Woche startete die Bahn die europaweite Ausschreibung für den rund 50 Millionen Euro teuren Bauabschnitt. Zeitgleich gehen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen Knappenrode und Niesky weiter. Ab März sollen auf der 35 Kilometer langen Strecke die Gleise verlegt werden, so Mölke. Die "Niederschlesische Magistrale": Der grüne Abschnitt vom Güterbahnhof Horka bis zur Grenze ist bereits fertig. Der rote Abschnitt von Knappenrode nach Niesky wird zurzeit gebaut. Für die sieben Kilometer lange Strecke zwischen Niesky und Horka liegt jetzt die Genehmigung vor. Ab Ende August will hier die Bahn bauen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie viele Züge einmal über die Niederschlesische Magistrale rollen werden, ist ungewiss. Die Prognosezahlen des Bundes schwanken zwischen 160 und 42 Güterzügen pro Tag. 42 pro Tag wären so viele wie vor dem Ausbau. Die Bahn rechnet mit täglich 150 Güterzügen ab dem Jahr 2035. "Für uns sind die Zahlen irrelevant", sagt Ulrich Mölke, "die Gleise, Weichen und Kreuzungen, die wir bauen, sind für 160 Güterzüge plus 20 Personenzüge täglich ausgelegt."

Zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung der Magistrale Gesamtinvestition: rund 520 Millionen Euro

Länge der Strecke: 55 Kilometer

Baubeginn: 2012 im Bahnhof Knappenrode

Geplante Inbetriebnahme: Dezember 2018

Geschwindigkeiten

Knappenrode bis Abzweig Särichen: 160 km/h für Personenverkehr

Abzweig Särichen bis Grenze nach Polen: 120 km/h nur für Güterverkehr