Das Zisterzienserinnen-Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau hat zwei Mitglieder verloren. Es bestätigte den Austritt der beiden Nonnen aus dem Konvent und dem Orden. Ungewöhnlich ist, dass es sich bei einer der beiden Frauen um die bisherige Äbtissin handelt. Philippa Kraft war 1994 als 18-Jährige in das Kloster eingetreten und leitete es seit 2011.

Glaubenskrise und Überforderung

Schwester Maria Philippa Kraft am Tag ihrer Weihe zur Äbtissin 2011. Bildrechte: dpa In der am kommenden Sonntag erscheinenden Ausgabe der katholischen sorbischen Wochenzeitung "Katolski Posol" begründete die heute 42-Jährige ihren Schritt. In dem vorab veröffentlichten Bericht erklärte sie, das Fundament ihres geistlichen Lebens sei nicht mehr fest gewesen. Sie habe sich nicht mehr so stark wie in früheren Jahren zum Ordensleben berufen und in ihrem Amt überfordert gefühlt. Kraft betonte, ihr Schritt sei eine rein innere Entscheidung gewesen, die nichts mit dem Konvent zu tun habe. Auch einen Partner gebe es nicht. Ihre Glaubenszweifel hat Philippa Kraft nach eigener Aussage inzwischen überwunden und wird der katholischen Kirche treu bleiben. Sie will nach einer Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg in der Nähe von Dresden in ihrem erlernten Beruf als Buchbinderin arbeiten.

Nicht der einzige Austritt

Das Bistum Dresden-Meißen und die Deutsche Ordensobernkonferenz sprachen von einem ungewöhnlichen und seltenen Schritt, dass eine so junge Äbtissin den Konvent verlässt. Die nun noch in Panschwitz-Kuckau verbleibenden zwölf Schwestern sprachen von einem großen Verlust für das Kloster. Sie dankten Kraft für ihr Wirken und ihren Einsatz. Den gleichen Dank richteten sie an Johanna Barner, die ebenfalls um die Entlassung aus ihren Gelübden gebeten hatte. Die 45-Jährige verbrachte fast 20 in St. Marienstern, arbeitete im Klosterladen und im Klostergarten und stellte in den vergangenen Jahren auch Liköre her. Barner kehrt an ihren früheren Arbeitsplatz in der Altenpflege zurück.

Eine Hochburg des katholischen Glaubens

Gebete und Arbeit bestimmen das Leben der Nonnen in St. Marienstern. Bildrechte: dpa Das in der katholisch geprägten, sorbischen Oberlausitz liegende Kloster St. Marienstern ist eine der ältesten Zisterzienserabteien in Deutschland. Hier gibt es seit 1248 gibt es dort eine Schwesterngemeinschaft. Die Nonnen leben nach den Regeln des Heiligen Benedict "Ora et labora - Bete und arbeite". Das Kloster ist zudem Träger mehrerer Einrichtungen für behinderte Menschen, darunter Wohnheime, eine Förderschule und eine Werkstatt.