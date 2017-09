In der Oberlausitz, in der sich noch über 6.000 Umgebindehäuser befinden, gibt es ab sofort eine Umgebindehausstraße. Der Rundkurs mit 112 Kilometern ist der kleinste der insgesamt sieben Routen bundesweit, die unter dem Logo "Deutsche Fachwerk Straße" beworben werden. Er verbindet die Städte und Gemeinden Kottmar, Herrnhut, Oderwitz, Mittelherwigsdorf, Großschönau, Seifhennersdorf und Ebersbach-Neugersdorf. Letztgenannte Stadt hat die Regie beim Aufbau der Umgebindehausstraße übernommen und ist Bindeglied zwischen den Kommunen.

Man habe lange und kontinuierlich an dem Projekt gearbeitet, berichtet Stefan Halang, städtischer Wirtschaftsförderer in Ebersbach-Neugersdorf. Bereits 2015 traten die Orte als Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte ein. Mit der neuen Ferienstraße wolle man nicht nur Touristen anlocken, sondern auch junge Menschen in die Region holen und für die in der Oberlausitz typische Bauweise begeistern. Bernd Noack, Beigeordneter von Ebersbach-Neugersdorf, hofft, dass mit der neuen Strecke der eine oder andere noch besser verstehe, welch eine deutschlandweit einmalige Bauweise es in der Oberlausitz gibt.