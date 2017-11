Der Schwerlastverkehr auf der Autobahn A4 hat massiv zugenommen, auch in der Oberlausitz. In der Folge gibt es auf der Strecke zwischen Görlitz und Dresden ständig Staus, Elefantenrennen zwischen den Sattelschleppern behindern den Verkehrsfluss und auch die Rastplätze sind dicht. Jetzt sind Politiker aus der Region auf die Barrikaden gegangen. Sie fordern nicht nur den Ausbau der A4, sondern auch die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Dresden-Bautzen-Görlitz, um Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Im gleichen Zusammenhang fordert die Allianz eine ernsthafte Prüfung des Konzeptes "Rollende Landstraße" zwischen Polen und der Stadt Nossen.

Was ist eigentlich eine "Rollende Landstraße" Als "Rollende Landstraßen" werden Strecken bezeichnet, auf denen Züge ganze Lkw von A nach B tranportieren. Die gab es beispielsweise in den 1990er-Jahren zwischen Dresden und dem tschechischen Lovosice. Das Projekt ist damals wegen Unwirtschaftlichkeit wieder eingestellt worden.

In Deutschland gibt es derzeit 32 Railports, in der Nähe der A4 in Glauchau, Zwickau, Chemnitz und Halle. Eine noch günstigere und zeitsparende Alternative sei der kombinierte Verkehr. Hier wird nicht nur die Ware auf den Güterzug verladen, sondern gleich der Ladebehälter mit, zum Beispiel der Container oder Sattelauflieger. Bundesweit gibt es 58 solcher KV-Terminals, unter anderem in Dresden.