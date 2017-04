Am Ostersonntag werden in der sorbischen Oberlausitz wieder mehrere Hundert Osterreiter unterwegs sein. Die erste Prozession startet in Ralbitz. Die sorbischen Katholiken verkündeten hoch zu Pferd in Liedern und Gebeten die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu. Insgesamt finden neun Prozessionen statt. Mit Zylinder und Gehrock gekleidet führen die Osterreiter Kreuze, Kirchenfahnen und Christus-Statuen bei sich. Die Pferde tragen bei den Prozessionen ein spezielles Ostergeschirr mit christlichen Symbolen und bunt bestickten Schleifen. Eine besondere Prozession soll am Mittag in Ostritz starten: Das Ostersaatreiten zum Kloster St. Marienthal, das seit 1993 in ökumenischer Gemeinschaft gepflegt wird.