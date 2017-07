Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat ein Paar wegen Mordes an einem 24 Jahre alten Mann angeklagt. Die 24 Jahre alte Frau und der 33 Jahre alte Mann sollen ihr Opfer im Februar in eine Wohnung in Görlitz gelockt, dort mit einer Bratpfanne bewusstlos geschlagen und anschließend mit Plastiktüten erstickt haben.