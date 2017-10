Pilzexpertin Rosemarie Kießling hält einen Täubling in der Hand. Seit mehr als 30 Jahren ist sie anerkannte Pilzberaterin im Landkreis Bautzen. Bildrechte: Madeleine Arndt

Rosemarie Kießling öffnet eine Joghurtschachtel. "Was ist das?", fragt sie und hält einen Schwammpilz mit glänzender rötlichbrauner Kappe in der Hand. Auf Anhieb wird der Butterpilz erkannt. "Den würde ich heute nicht mehr essen. Er ist giftverdächtig", sagt die Pilzberaterin und blickt in verdutzte Gesichter. Das sei nicht neu, darüber werde schon mehr als zehn Jahre diskutiert, sagt die Expertin bestimmt. Butterpilze stehen im Verdacht, das Paxillus-Syndrom auszulösen - eine allergische Reaktion, die zu Nierenversagen und Auflösung der roten Blutkörperchen führen kann.

Es gibt jedes Jahr Pilztote. Zu viele. Rosemarie Kießling Pilzberaterin

Im Haus der Tausend Teiche in Malschwitz hat die Naturschutzstation "Östliche Oberlausitz" zum Pilzworkshop eingeladen. Als Expertin ist Rosemarie Kießling vor Ort - eine der sieben anerkannten Pilzberater des Landkreises. Am Kopfende eines langen Tisches stapeln sich Bestimmungsbücher.

Im Haus der Tausend Teiche konnten am Sonnabend Interessierte einen Pilzworkshop besuchen. Bildrechte: Madeleine Arndt Die Leute in der Runde - die meisten von ihnen über 60 Jahre alt - haben Körbe mitgebracht, teils mit eigenen Fundstücken. Einen Champignon zum Beispiel. Rosemarie Kießling begutachtet das stattliche Exemplar und bestimmt es als Karbolchampignon. Das ist das giftige Pendant zum essbaren Wiesenchampignons. "Es gibt keine Wiesenchampignons mehr", sagt die 73-Jährige. "Warum? Fragen Sie die Landwirtschaft."

Zunächst geht es raus ins Biosphärenreservat. Unbeirrt läuft Rosemarie Kießling den angelegten Naturpfad entlang und scannt die Umgebung. 2017 sei im Vergleich zu den vergangenen zwanzig Jahren einsame Spitze gewesen, berichtet sie dabei. So viele Pilze habe es schon lange nicht mehr gegeben. "Das lag wohl an dem Regen", schätzt die Bautznerin. Es dauert nicht lange und dann beugt sich die zierliche Frau mit dem grauen Pferdeschwanz direkt am Wegesrand hinunter und pflückt einen kleinen Pilz. Sie dreht und wendet ihn, riecht an seiner Kappe. "Das ist ein Rosa Rettich-Helmling", sagt sie. Man erkenne ihn an seinem Geruch, der an Rettich erinnert. "Ist der essbar?", schießt die erste Frage aus der Runde. Ein "Um Gottes Willen!" entfährt der Pilzbestimmerin.

Ansehen, riechen und auch schmecken

Anfassen können man giftige Pilze, da müsse man sich keine Gedanken machen, sagt Rosemarie Kießling etwas später. Nur bei Kindern ist Vorsicht geboten. "Die drücken ja ordentlich zu." Wenn Kinder Giftpilze zerquetschen, dann heißt es schnell nach Hause und Händewaschen, damit das Gift nicht über die Finger in den Mund gelangt.

Die Pilzbestimmerin entdeckt einen Täubling. "Die milden sind essbar - gekocht natürlich", erklärt die Rentnerin auf ihre knappe Art. Sie habe in ihrem Leben aber schon so viele Täublinge gekostet und noch keinen milden darunter gehabt. Auch während der Exkursion nimmt Rosemarie Kießling manches Stück Pilz in den Mund, prüft den Geschmack und spuckt es wieder aus.

Haben Sie denn keine Angst, dass da der Fuchs drauf gepinkelt hat, wegen dem Fuchsbandwurm? Workshop-Teilnehmer