Die Polizei in Görlitz warnt vor reisenden Handwerkern. Eine Gruppe von vier Unbekannten soll demnach in der Region um Bautzen ihre Dienste anbieten, dafür aber überhöhte Preise verlangen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Männer einer Seniorin in Sohland angeboten, ihre Dachrinne für einen Materialpreis in Höhe von rund 80 Euro plus Arbeitskosten zu erneuern. Nach Beendigung der Arbeit forderten sie von der 81-Jährigen einen Betrag von 4.500 Euro.