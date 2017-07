Konstantin Berkovych kam die Idee sprichwörtlich auf der Straße: Der Polizist hörte beim Pendeln zwischen seinem Heimatort Jena und der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg in der Oberlausitz immer wieder Warnungen vor Geisterfahrern im Radio. Für seine Bachelor-Arbeit erdachte sich der 28-Jährige deshalb ein System, das nun in die Praxis umgesetzt wird.

Wie das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg mitteilte, werden Falschfahrer an der Bundesstraße 29 in der Nähe von Stuttgart künftig mit Rüttel- und akustischen Signalen gewarnt. Verkehrsminister Winfried Hermann stellte das Konzept am Sonnabend auf einer Testfahrt mit Erfinder Berkovych vor. Autofahrer bekommen das Rütteln dann zu spüren, wenn sie die entsprechenden Markierungen auf der Straße in die falsche Richtung überfahren. Autofahrer, die vorschriftsmäßig unterwegs sind, nehmen dagegen kaum Geräusche oder Vibrationen wahr. Laut baden-württembergischem Verkehrsministerium ist das Projekt bundesweit einzigartig.