Der Einradpilot Jens Günther war sichtlich gezeichnet von der anstrengenden Strecke durch Görlitz und Zgorzelec über die Neiße und zurück. Der Dresdner war mit einem klassischen Einrad ohne Bremse unterwegs. Die Abfahrten haben ihn gefordert. Trotzdem war der Dresdner mit seinem Abschneiden mit Mittelfeld zufrieden. Die Atmosphäre an der Strecke, sowohl in Polen als auch in Görlitz, sei Klasse gewesen, meint der Einradrennfahrer. Er komme im nächsten Jahr gerne wieder an die Neiße.

Ebenfalls aus Dresden ist Ole Jäckel zum Einradmarathon gekommen. Er absolvierte die 20 Kilometer lange Strecke auf einem 36 Zoll Einrad. "Dieses Rad mit Bremse ist das größte, was derzeit so zu haben ist", meint der Einradfahrer. Ihn habe schon als Kind das Einrad interessiert. Gelernt hat Ole Jäckel das Einradfahren auf einem Rad für Artisten. Doch der einrädrige Drahtesel war ihm zu langsam. Die Geschwindigkeit eines Einrades wird durch die Größe des Rades bestimmt. Deshalb wuchs mit jedem neuen Rad der Durchmesser des Rades. Sein "Rennrad" misst jetzt 36 Zoll.

Mit seinem Ergebnis ist der Dresdner zufrieden. Er hatte nämlich in den letzten Wochen nur wenig Zeit für Trainingseinheiten. Allerdings rollt er täglich auf seinem Einrad zur Arbeit. Bislang starte der Sachse in Düsseldorf. Doch dort ist der Einradmarathon gestrichen worden. Deshalb hofft Olaf Jäckel, dass Görlitz mit seinem Europamarathon die Nachfolge antritt und sich der Wettkampf für Einradfahrer etablieren kann.

Das liegt jetzt in der Entscheidung der Einradfahrer. Ihre Vertreter haben die Strecke unter die Lupe genommen. Mal sehen, ob sich daraus in den nächsten Jahren etwas entwickeln kann.

Auch der Europamarathon hatte bei seinem Start 2004 nur wenige Teilnehmer. Doch nun ist der Marathon eines der größten Sportereignisse in der Europastadt Görlitz Zgorzelec mit 2.100 Teilnehmern in diesem Jahr. Sie kamen unter anderem aus Neuseeland und Brasilien. Die fünf Kilometer lange Strecke war so beliebt, dass die Startnummern ausgingen. Die Einradfahrer passen gut in das sportliche Familienfest, meint Cheforganisator Günter Friedrich. Man überlege, nach der Halbmarathon-Strecke in diesem Jahr im nächsten Jahr die volle Distanz anzubieten. "Ich habe selten so glückliche Sportler gesehen", sagt Friedrich. "Die Einradfahrer sind herzlich willkommen, damit auch sie das schöne Görlitz und seine Umgebung kennenlernen."