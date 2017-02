In der Oberlausitz verwandeln sich bei Unwetter kleine Bachläufe innerhalb von wenigen Minuten in reißende Fluten. Auch der unscheinbare Petersbach gehört dazu. Das 13 Kilometer lange Gewässer erblickt auf dem Osthang des 583 Meter hohen Kottmars das Licht der Welt. Der Kottmar wird in mittelalterlichen Quellen als wasserspeihender Berg genannt. Bei bestimmten Wetterlagen bleiben Wolken an den Bergflanken hängen. Weil das Wasser aufgrund der Bodenverhältnisse nur schwer versickern kann, entstehen Sturzfluten, die bereits mehrfach zu Katastrophen geführt haben, auch im Pließnitztal. Ein vom Hochwasser 1880 zerstörtes Bauernhaus. Bildrechte: Robert Scholze

Am Eingang zu dem kleinen romantischen Tal vereinigt sich der Petersbach mit dem Berthelsdorfer Wasser zur Pließnitz. Normalerweise schwappert im Petersbach ein halber Kubikmeter Wasser pro Sekunde in Richtung Pließnitz - also 50 Wassereimer. Bei einem Gewitterguss kann die Menge innerhalb von wenigen Minuten auf 170 Kubikmeter pro Sekunde ansteigen, also auf das 300-fache.

Keine Zeit zum Reagieren

Die Bewohner des Pließnitztales hatten bei Extremwetterlagen in der Vergangenheit kaum Zeit, sich und ihre Tiere sowie ihre Habseeligkeiten in Sicherheit zu bringen. 1880, 1887, 1932, 1966 und 1981, immer wieder waren die Ortschaften Rennersdorf, Altbernsdorf, Bernstadt, Schönau-Berzdorf und Tauchitz vom Hochwasser betroffen.

Eine Balsaltsäule an der Dorfkirche Rennersdorf erinnert an das Hochwasser 1880. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Folge waren ernorme Schäden und manchmal auch Tote. 1880 bei der "großen Wassernoth in der königlich-Sächsischen Oberlausitz" gab es 50 Tote im Pließnitztal und mehr als 200 Menschen machte das Hochwasser obdachlos. An der Dorfkirche Rennersdorf erinnert eine Basaltsäule an das Hochwasser von 1880. Die Marke sitzt weit über Kopfhöhe. Die Flutwelle hatte eine Scheitelhöhe von sechs Metern. Damals stand das Wasser bis an die Dachkante einiger Bauernhäuser. Sogar die Bockwindmühle verschwand in den schlammigen Fluten.

Hochwasserrückhaltebecken soll das Tal schützen

"Das anmutige Pließnitztal wurde immer wieder vom Hochwasser hart getroffen", sagt Bautzner Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung Sebastian Fritze.

Blick aus dem Leitstand auf das Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Deshalb begann 2006 der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens zwischen Rennersdorf, Herrnhut und Großhennersdorf. In einer Talmulde zwischen Eulbusch und Mörderberg wurde ein 300 Meter langer Damm aus Steinen aufgeschüttet. Die Krone ist fünf Meter breit. Fast 15 Meter hoch, an der höchsten Stelle über dem Petersbach, thront der Leitstand.

Der neue Hochwasserschutz kostete zunächst 38 Millionen Euro. Das Rückhaltebecken oberhalb des Pließnitztales hat ein Einzugsgebiet von 87 Quadratkilometer und kann 4,63 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Schon beim Bau des Rückhaltebecken demonstrierte die Anlage ihre Fähigkeiten. Beim großen Hochwasser im Jahr 2010 verhinderte der Bau größere Schäden entlang der Pließnitz. Sebastian Fritze Beitriebsleiter Talsperren

Das Rückhaltebecken schützt nicht nur die Gemeinden im Pließnitztal, sondern es entlastet auch die Lausitzer Neiße und damit die Gemeinden von Hagenwerder bis Görlitz. Im Dezember 2010 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Doch dann gab es eine unangenehme Überraschung: Nach einem Starkregen 2011 kam es zu einem ungeplanten Stau. Entsetzt stellten die Experten fest, vor allem am linken Rand sickert das Wasser aus dem Damm.

Das Becken läuft aus

Das nagelneue Rückhaltebecken hatte den unfreiwilligen Belastungstest nicht bestanden. Offenbar waren bei der Planung und dem Bau geologische Besonderheiten im Tal am Eichler nicht beachtet worden. Noch heute laufen dazu Gerichtsverfahren. 2013 bis 2014 wurde nachgebessert und der Damm erhielt eine zweite Dichtwand, die bis fünf Meter unter die Talsohle reicht. Die Baukosten summierten sich auf 48,5 Millionen Euro. Ursprünglich veranschlagt war das Becken mit 27 Millionen Euro. Noch ist kein Sickerwasser zu sehen und auch der Überlauf ist trocken. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Hält es jetzt?

In diesem Frühjahr muss sich zeigen, ob das Hochwasserrückhaltebecken einem Belastungstest stand hält. Seit nunmehr drei Jahren wartet die Landestalsperrenverwaltung darauf, den vorgeschriebenen Probestau durchführen zu können. Bislang fehlte dafür die erforderliche Wassermenge. Doch in diesem Jahr liegt möglicherweise genug Schnee im Einzugsgebiet von der Quelle an den Kottmarhäusern, zwischen Strahwalde und Neundorf.

Bildrechte: MDR/Uwe Walter Die Jahreszeit ist günstig, weil bei der Schneeschmelze die Pegel langsam steigen. Im Sommer wäre es ungünstig, weil das Wasser etwa vier bis fünf Wochen im Becken gehalten wird und da könnten wir bei einem Starkregen nicht mehr reagieren. Gerd Halgasch Standortleiter Gewässermanagement Süd

Mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser sollen in den nächsten Tagen angestaut werden. Der knapp vier Meter hohe Durchlass für Tiere und die Fischtreppe verschwanden bereits im Wasser. Mehr 350.000 Kubikmeter Wasser füllen das Becken und der angestaute Petersbach hat bereits einen Zufahrtsweg überflutet. Nur noch das Sperrschild ragt aus dem Wasser. Bald wird es in Fluten verschwunden sein. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Der Bautzener Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung, Sebastian Fritze, und sein Mitarbeiter Gerd Halgasch schauen über die Wasser- und Eisfläche. Am Rand des sogenannten Öko-Tunnels ragt eine gelbe Messskala aus dem Eis. Eine 90 ist gerade noch zu sehen und auch sie wird in wenigen Stunden verschwunden sein. "90, das sind 269,90 Meter über Normalnull und damit liegt die Talsohle viereinhalb Meter tiefer", erklärt Gerd Halgasch und zeigt in die Höhe. "Dort hoch, über die 274 wollen wir noch." Ein schmales Schneeband am oberen Bildrand markiert gewissermaßen den geplanten Höchststand.

Beim Probestau soll auch auch die Marke 274 überflutet werden. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Der Wasserspiegel wird also noch um mehr als das Doppelte steigen und sich unterhalb von 14 Metern einpegeln. Damit ist das Becken zu 3/4 gefüllt als Voraussetzung für den gesetzlich vorgeschriebenen Probestau. Dann wird es spannend. Ist der Damm endlich dicht, sind die Bauarbeite damit beendet oder muss erneut nachgebessert werden?

Kontrolle immer vor Ort

Der Dichtheit des Dammes wird mithilfe verschiedener Brunnenanlagen und Pegelmessern kontrolliert. 50 Messstellen befinden sich auf beiden Seiten des Steindammes. Mindestens dreimal wöchentlich lesen Ingenieure vor Ort die Daten aus. Auf diese Weise können Veränderungen bei den Messwerten rasch erkannt und Probleme schnell gefunden werden. "Datenfernübertragung sei kein Thema, denn einen Kontrollgang und das geschulte Auge kann keine Technik ersetzen," betont Betriebsleiter Fritze. "Zum Finale sind wir hier im Schichtbetrieb rund um die Uhr vor Ort!" Geschätzt wird, dass kurz vor Ostern die Rennersdorfer Talwanne voll ist.

Messstellen und Sickerbrunnen hinter dem Damm geben Auskunft, ob der Damm dicht ist. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Verändern sich Pegel auf der Rückseite des Dammes nur unwesendlich und fließt kein Sickerwasser, dann können wir sicher sein, der Damm ist dicht. Gerd Halgasch Standortleiter Gewässermanagement Süd

Wenn das Rennersdorfer Hochwasserrückhaltebecken in der Osterzeit seine Belastungsprobe bestanden hat, wird es es ganz allmählich und dosiert wieder abgelassen. "Der Wasserspiegel sinkt im Normalfall um 20 Zentimeter pro Tag", erklärt Halgasch. Damit sollen Verwerfungen im Damm vermieden werden. Auch hier setzen die Experten auf die Kontrolle vor Ort. Fernbedienung von Bautzen aus oder ein automatischer Betrieb ist, laut Fritze viel zu gefährlich.

Keine Automatik und auch keine Fernbedienung

"Hier geht es um den Schutz vor einer Urgewalt und nicht um eine Heizung, die sich mit PC oder Laptop mal eben steuern lässt", sagt Fritze mit Nachdruck. Denn wenn da was schief gehe, seien Menschenleben in Gefahr.

Auch der Zustand des Dammes wird in Augenschein genommen und protokolliert. Bildrechte: MDR/Uwe Walter "Wenn wir hier vor Ort sind, haben wir eine bessere Kontrolle, wir können schnell reagieren, das geht aus dem Bautzener Büro nicht", sagt er. Zumal das Fehlerrisiko per Funksteuerung bei der unsteten Netzleistung in der Region ohnehin zu hoch wäre. Wenn die Schütze geöffnet werden und das Wasser wieder ablaufen kann, müsse man sich vor Ort schon versichern, dass sich nicht Menschen, beispielsweise Kinder, zufällig gerade an den gefährlichen Stellen aufhalten.

Warnschilder beachten

Während des Probestaus können verschiedene Flächen im Stauraum nicht genutzt werden. Selbst der Wanderweg am Damm ist nur beschränkt begehbar. Deshalb sollten Warnhinweise und Absperrungen unbedingt beachtet werden. Auch das Betreten des Geländes unterhalb der Stauanlage sollte unbedingt vermieden werden, denn die Anlage wird halbautomatisch betrieben. "Da können blitzschnell Veränderungen auftreten", sagt Betriebsleiter Fritze. Ganz automatisch, beziehungsweise eine Fernbedienung von Bautzen aus, sei technisch machbar, aber zu gefährlich. Nur am Ort des Geschehens könne der Fachmann, beispielsweise ein Schleusenwärter, die richtige Entscheidung treffen.

Die Experten von der Landestalsperrenverwaltung sind sich sicher, dass die Hochwassergefahr für das Pließnitztal gebannt ist. Der Damm ist als Schutz vor einem Hochwasser ausgelegt, welches alle 100 Jahre einmal auftritt. Geschichtstafel zu den Hochwasserkatastrophen im Pließnitztal. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Die historische Schautafel wird ihrer Ansicht nach, in den nächsten Jahren zwar erneuert, aber nicht mehr aktualisiert werden müssen. Wahrscheinlich dachten die Menschen 1880 ähnlich von ihrem Bauwerk. Doch dann sprengte der unscheinbare Petersbach den Damm. Das Ergebnis war eine sechs Meter hohe Flutwelle.

Ein zerstörtes Fachwerkhaus nach dem Hochwasser vom Juni 1880. Bildrechte: Robert Scholze