Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich vereinsübergreifend für den Schutz der Wölfe in Deutschland engagieren. Mit diesen Worten beginnt eine Petition im Internet, die sich zu Aufgabe gemacht hat, das Leben von Pumpak, einem rund um Rietschen lebenden Wolf zu retten. Der Wolf war mehrfach nachts in der Ortschaft unterwegs, zeigte beim Wühlen in Komposthaufen nur wenig Scheu. Kamen ihm Menschen näher, dann trollt sich der Wolfsrüde in den nahen Kiefernwald. Manchmal wartete der Vierbeiner auch in angemessenen Abstand auf die Reaktion der erschreckten Zweibeiner, die dann ihrerseits den Rückzug in die sicheren vier Wände antraten. Der Wolf ist ein Jungtier und Jungtiere sind nun einmal neugierig.

Pumpak liebt Kuchen

Normalerweise sind Wölfe sehr scheu und machen sich aus dem Staub, bevor sie der Mensch überhaupt zu Gesicht bekommt. Doch der Jungrüde in Rietschen scheint eine Ausnahme zu sein. Es wird vermutet, dass Pumpak als Jungtier gefüttert wurde und zwar am polnischen Neißeufer. Pumpak liebt offenbar Kuchen. In Rietschen versuchte er einen frischgebackenen Kuchen vom Fensterbrett zu stehlen, auf dem die Leckerei zum Abkühlen abgestellt war.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seine Neugier, sein Stöbern in Gärten und die Angst der Menschen vor dem legendenumwitterten Räuber machten Pumpak nunmehr zum Problemwolf für die Behörden. Das Landratsamt Görlitz gab den zweijährigen Wolf zum Abschuss frei und das Sächsische Umweltministerium grünes Licht für den Schießbefehl an der polnischen Grenze.

Pumpak soll leben!

Der Schießbefehl auf den Wolf entsetzt Naturschützer und Tierfreunde. Einige Jäger dagegen begrüßten die Entscheidung, denn seitdem die Wölfe aus Polen eingewandert sich und sich Revier um Revier zurück erobern, wird um die grauen Räuber erbittert gestritten. Vor elf Jahren gab es einen ähnlichen Fall in Bayern mit einem Bären.

Bruno wurde zum "Problembär". Meister Petz war aus dem Winterschlaf erwacht und hatte sich ausgerechnet Bayern als neues Jagdrevier ausgesucht. Der erste Bär nach 170 Jahren und die Folgen waren sichtbar. Sechs Schafe, die Bruno als Speise dienten. Immer wieder tauchte Bruno in der Nähe von Dörfern auf. Hier ein Einbruch in einen Schweinestall, dort ein ausgeraubter Hühnerstall. Zu Gesicht bekam den Bär niemand oder nur als flüchtigen Schatten. Auch Bruno, der Bär, teilte Deutschland in Befürworter und Gegner. Wie damals der Schießbefehl auf Bruno, löst nunmehr der geplante Abschuss von Pumpak einen Sturm der Entrüstung aus.

Bildrechte: Landkreis Görlitz Man braucht schon ein sehr dickes Fell, um die Beschimpfungen über die sozialen Netzwerke ertragen. Es sind nicht nur die Unwissenheit oder die Unsachlichkeit die verletzen, sondern vor allem die Drohungen oder massiven Beleidigungen, die weit in den persönlichen Bereich hinein reichen. Bernd Lange Landrat Görlitz

Mehr als 83.000 Menschen haben bislang im Internet eine Petition unterstützt, die die sogenannte Entnahme des Wolfes aus dem Revier verhindern soll. Mit der Entnahme umschreiben die Behörden den Abschuss eines Tieres, welches Verhaltensauffällig ist. Verletzte Schafe nach einem Wolfsriss. Bildrechte: Torsten Kruse

Entnommen werden kann ein Wolf beispielsweise, wenn er immer wieder in Schafsherden einfällt, Schutzzäune ignoriert oder wie im Fall von Pumpak seine Scheu verloren hat.

Wir legen wegen der beabsichtigten Tötung des Wolfes Pumpak bei Görlitz (auf Grund angeblicher Verhaltensauffälligkeiten) Beschwerde ein. Nehmen Sie sofort die Ausnahmegenehmigung zur "Entnahme" zurück. Internetpetition wolf-pumpak-muss-weiterleben

Doch nicht nur im Internet machen die Wolfs-Retter mobil. Mehr als 100 E-Mails hat das Sächsische Umweltministerium erhalten, in denen sich die Absenden zugunsten von Pumpak aussprachen. Selbst in Berlin muss sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mit dem sogenannten Problemwolf beschäftigen und beantwortet Anfragen. Darin verweist sie auf die Entscheidung der Dresdner Behörden.

Die Entscheidung zur Entnahme des Wolfes haben Fachleute getroffen, die sowohl Sachverstand im Naturschutz als auch in den juristischen Belangen haben. Die nun getroffene behördliche Entscheidung ist daher eher nicht für eine Volksabstimmung geeignet., sagte Ministeriumssprecher Frank Meyer. Frank Meyer Pressesprecher Sächsisches Umweltministerium

Die Jäger in der Oberlausitz beobachten den Streit um den Problemwolf Pumpak sehr aufmerksam. Seit Jahren fordern sie den Abschuss von Wölfen, die Probleme bereiten. "Pumpak sei in dem Fall kein Problem", sagt allerdings ein Jäger, der nicht genannt werden will. "Pumpak wird aber zum Problem, wenn er möglicherweise in einem Jahr ein eigenes Rudel bildet und seine Erfahrungen an den Nachwuchs weiter gibt. Dann verliert auch der Nachwuchs die Scheu vor dem Menschen." Das will die Initiatorin der Internet-Petition, Brigitte Sommer aus dem hessischen Hanau, nicht stehen lassen.

Ein Jäger in Russland mit seiner Wolfstrophäe auf dem Rücken. Bald auch in Deutschland? Bildrechte: IMAGO "Es werde immer wieder neugierige Jungwölfe geben, die ihr Revier erkunden oder Erfahrungen sammeln", sagt Brigitte Sommer und verweist auf einen Jungwolf, der in Oldenburg durch eine Siedlung streifte. "Wenn jeder neugierige Jungwolf als Problem abgeschossen werden würde, wäre das eine Katastrophe."

Wir versuchen noch auf mehr als 100.000 Unterschriften zu kommen, um einfach der Landesregierung klar zu machen, dass ein großes öffentliches Interesse besteht, an der Natur, an mehr Wildtieren, an den Wölfen und dass eine kleine Lobby aus Politik, Jägerschaft und Nutztierhaltern versucht, ihre Interessen gegen den Willen der Bürger durchzusetzen. Das kann nicht sein, das stellt die Demokratie in Frage. Brigitte Sommer Initatorin Petition "Pumak"

Unterdessen wollen die DIE GRÜNEN von der Sächsischen Staatsregierung wissen, wer den Problemwolf in der Oberlausitz zur Strecke bringen soll und haben eine Anfrage über ihre Landtagsfraktion gestartet. Zudem soll ein Privatmann eine einstweilige Verfügung bei den zuständigen Verwaltungen beantragt haben, um den finalen Schuss zu verhindern.

Pumpak ist verschwunden

Seit die Behörden den Wolf in Rietschen zum Abschuss frei gegeben haben, ist Pumpak verschwunden. Seit mehr als einer Woche wurde der zwei Jahre alte Räuber nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er sich über die Neiße nach Polen in die Görlitzer Heide getrollt oder zieht über den benachbarten Truppenübungsplatz. Junge Wölfe auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Rietschen. Bildrechte: Bundesforst

Übrigens, wer das Gewehr auf Pumak anlegen darf und wer die Trophäe anschließend an die Wand hängen wird, dazu wollte sich das Görlitzer Landratsamt nicht äußern.