Mit Transparenten und Tröten ausgerüstet haben sich am Dienstagmittag Mitarbeiter und Lehrlinge auf der Straße vor dem Siemens-Turbinenwerk versammelt und gehörig Lärm gemacht. Denn sie wollen die neuen Umstrukturierungspläne des Konzerns nicht einfach so hinnehmen. Unter den Protestierenden ist auch Felix Kohlsdorf, angehender Zerspanungsmechaniker im ersten Lehrjahr. Ihm gefällt es bei Siemens in Görlitz richtig gut. Die Maschinen, die CNC-Technik seien auf dem neuesten Stand. "Bessere Bedingungen gibt es nirgendwo in Sachsen", ist Felix überzeugt.

Der 16-Jährige gehört zu den rund 90 Azubis und Dual-Studierenden des Ausbildungszentrums "Siemens Professional Education" (SPE). Unter diesem Namen bildet das Görlitzer Werk für Industriedampfturbinen speziell Fachkräfte für die eigene Fertigung aus. Felix Kohlsdorf möchte gern am Ort bleiben. Würde der Standort in Görlitz geschlossen, müsste der Jugendliche seine Lehre in einer der nächstgelegenen Ausbildungsstätten von Siemens - etwa in Chemnitz oder in Leipzig - fortsetzen. Weniger schöne Aussichten.