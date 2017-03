Rund 1.000 Bombardier-Beschäftigte haben am Mittag in Berlin gegen einen geplanten Stellenabbau bei dem Zugbauer protestiert. Die Teilnehmer der Demonstration vor der Konzernzentrale waren von allen deutschen Standorten angereist, 600 von ihnen kamen aus Bautzen und Görlitz. Auf Transparenten warnten sie: "Kein Fördergeld für Stellenabbau" und "Bremst uns nicht aus".

Was uns bei Bombardier fehlt, ist der Blick in die Zukunft, ein Blick, der die Leute wieder entspannt schlafen lässt.

Gewerkschafter Otto zufolge ist die Stimmung unter den Beschäftigten inzwischen so angespannt, dass sie es nicht mehr bei Demonstrationen belassen wollen. Auf der nächsten Mitgliederversammlung in Ostsachsen werde man eine Entscheidung treffen. Arbeitsniederlegungen schloss Otto nicht aus.

Zeitgleich zur Demonstration kam in Berlin der Aufsichtsrat von Bombardier-Transportation zusammen. Die Mitglieder diskutierten unter anderem über ein externes Gutachten zur Rettung der Standorte, das die Gewerkschaft laut Jan Otto von der IG Metall zusammen mit den Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg sowie dem Wirtschaftsministerum durchgesetzt hatte. Aussagen seitens Bombardier werden am Donnerstag nicht erwartet. Das Management will erst im Juli seine Kürzungspläne offenlegen.