Im Sommer 2012 zog die Familie S. von Löbau auf einen Hof in Trebus in der Gemeinde Hähnichen bei Rothenburg. Zu den Einwohnern im Ort hatten die Neuen kaum Kontakt. Nachbarn beäugten die Zugezogenen argwöhnisch, wie das in einem kleinen Dorf so ist. Die Familie blieb den Alteingesessenen fremd.

Ganze Familie vorbestraft

Vater Ernst, 43, stammt aus Rheydt, einem Stadtteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Von Beruf ist er Kraftfahrer und hat einige Zeit im Westen und Osten bei der Müllabfuhr gearbeitet. Seine kriminelle Karriere startete er mit 15 Jahren. Er ist mehrfach vorbestraft wegen Diebstahls und saß auch schon in Haft. Mutter Anna, 44, stammt aus Polen, hat keinen Beruf und ist wegen Betruges vorbestraft. "Es waren Bewährungsstrafen, die sie für Einmietbetrug bekommen hat", sagt Landgerichtssprecher Jörg Küsgen. Das heißt, sie hat sich mit der Familie in eine Wohnung eingemietet und ist, ohne Miete zu bezahlen, weitergezogen - sogenannte Mietnomaden.

Das Paar ist seit 24 Jahren verheiratet und hat zwei Söhne. Tobias, 22, ist in Mönchengladbach geboren und macht zurzeit eine Lehre. Er ist wegen Diebstahls vorbestraft, saß aber bisher nicht im Gefängnis. Pascal, 19, ist zurzeit arbeitslos. Auch er ist vorbestraft und war wegen Diebstahls in Jugendhaft. Anfang August 2015 wurde der heute 19-Jährige vorzeitig entlassen.

Aus dem Knast auf Diebestour

Ein Teil des Diebesguts: Diese 20 Räder wurden bei der versuchten Weiterverkauf an einen polnischen Käufer sichergestellt. Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz Einen Monat später soll der bandenmäßig Fahrraddiebstahl der Familie begonnen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer unterschiedlichen Beteiligung der Angeklagten. Kopf der Bande soll der Vater gewesen sein, vermuten die Ermittler. Mit einem großen Fahrzeug sei die Familie zu viert auf Diebestour gefahren. Während die Eltern Ausschau nach Beute hielten, sollen die Söhne anschließend die Räder geknackt und ins Auto geladen haben. Anschließend soll das Paar das Diebesgut nach Zgorzelec in eine Garage gebracht und weiterverkauft haben.

Eltern noch immer in Untersuchungshaft

Mit dem Geld, so die Staatsanwaltschaft, soll die Familie ihren Lebensunterhalt mit bestritten haben. Bis Anfang August vorigen Jahres. Die Polizei schnappte die Eltern in Zgorzelec auf frischer Tat. Sie wollten gerade 20 geklaute Fahrräder verkaufen. Zeitgleich wurde das Grundstück der Familie in Trebus durchsucht. Alle vier Angeklagten kamen in Untersuchungshaft. Die Söhne kamen später wieder frei. Die Eltern sitzen immer noch in U-Haft. Wieviele Bikes die Familie gestohlen und weiterverkauft hat und wie hoch der Schaden ist, lässt sich nicht beziffern. "Es waren mehr als 20 Räder", so Gerichtssprecher Jörg Küsgen. Soviele kann die Staatsanwaltschaft nachweisen.

Verteidiger und Staatsanwalt verhandeln Deal

Kurz vor Mittag des heutigen Verhandlungstages haben sich Staatsanwalt und Verteidiger zurückgezogen und einen Deal verhandelt, sagte der MDR-Reporter vor Ort. Das Angebot der Verteidigung für den Vater lautet: drei Jahre Gefängnis im Gegenzug für ein vollumfängliches Geständnis. Die Verteidigerin der Mutter schlägt eine Haftstrafe von einem Jahr, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, vor. Laut MDR-Informationen folgte das Gericht diesem Vorschlag nicht. Somit ist bei der Mutter alles offen, ebenso bei Sohn Tobias. Das Verfahren gegen den jüngeren Sohn Pascal soll von den übrigen Verfahren abgetrennt und der Sohn auf Drogen begutachtet werden. Darauf einigten sich alle Seiten.

Ob es heute noch zu einem Urteil gegen die Angeklagten kommt, ist ungewiss. Der Prozess wird am Nachmittag fortgesetzt.