Die junge Staatsanwältin hegte am Montagnachmittag in ihrem ausführlichen Plädoyer keine Zweifel daran, dass der Angeklagte seine frühere Lebensgefährtin schwer vergewaltigt und gefährlich verletzt hat. "Es besteht kein Zweifel an der Wahrheit", sagte sie mehrfach und bezog sich dabei auf die Aussagen des Opfers und der Zeugen. Auch die Nebenklägerin stimmte ihr zu. Beide beantragen sieben Jahre Haft für den Angeklagten.

Ganz anders plädierte die Verteidigerin. Sie fordert für ihren Mandanten einen Freispruch und die Aufhebung des Haftbefehls. Der Angeklagte habe die ihm vorgeworfene Tat nie zugegeben, argumentierte sie. Und auch Gutachter hätten im Verfahren nicht zweifelsfrei beweisen können, dass der zwischen dem Opfer und des Angeklagten stattgefundene Sex nicht doch einvernehmlich gewesen sein.

Das soll passiert sein

Die vermutliche Tat hatte sich am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres zugetragen. Der Angeklagte soll am Nachmittag dieses Tag seine damalige Lebensgefährtin zum Kaffee eingeladen haben. Ohne ihr Wissen – so die Staatsanwältin – habe er seinem Opfer mehr als zehn Tabletten des beruhigenden und schlaffördernden Medikaments Lorazepam in den Kaffee getan. Als die Frau betäubt war, soll der Bautzener sie vergewaltigt und anschließend fotografiert und gefilmt haben. Am nächsten Tag habe er seine Lebensgefährtin zu ihren Kindern gebracht. Weil die Frau völlig hilflos war, hätten ihre Kinder sie ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung heißt die Anklage der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hatte das Beruhigungsmittel, das er seiner Lebensgefährtin in den Kaffee mischte, selbst vom Hausarzt verschrieben bekommen. Er habe die Wirkung des Mittels gekannt und billigend in Kauf genommen, dass die Frau durch die Einnahme des Medikaments ins Koma hätte fallen und ersticken können.

Urteilsverkündung am Freitag

Zu den Tatvorwürfen wollte sich der Angeklagte auch zum Ende des Prozesses am Montagnachmittag nicht äußern. Die Staatanwaltschaft rechnet ihm zugute, dass er nicht vorbestraft ist und gegenüber dem Opfer nicht gewalttätig war. Am Freitagmittag will das Gericht das Urteil verkünden. Für schwere Vergewaltigung sieht das Gesetz bis zu 15 Jahre Haft vor. Der Angeklagte sitzt seit 13. Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft.