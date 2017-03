Ein 33-Jähriger muss sich seit Mittwoch wegen Mordes vor dem Landgericht Görlitz verantworten. Dem Flüchtling aus Afghanistan wird vorgeworfen, seine Frau im August 2016 nach einem Streit mit einem Kissen erstickt zu haben. Zu Beginn des Prozesses bestritt er den Tatvorwurf. Er sagte, seine Frau habe an Epilepsie gelitten und sei daran gestorben. Laut Anklage wollte sich die 25-Jährige von ihm trennen - und musste deshalb in der Asylunterkunft in Hoyerswerda sterben.

In dieser Asylunterkunft soll der Angeklagte seine Frau getötet haben. Bildrechte: MDR/Anne Sophie Köhler

Die Frau war von Mitarbeitern in ihrem Zimmer tot aufgefunden worden. Zunächst hatte es geheißen, dass es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe. Erst eine Obduktion ergab, dass die Frau erstickte. Der Mann war nach der Tat mit den Kindern verschwunden und Anfang September an der ungarisch-serbischen Grenze aufgegriffen worden, als er das Land in Richtung Balkan verlassen wollte. Seit seiner Auslieferung am 15. September ist er in Untersuchungshaft.



Die Kinder sollen sich laut Staatsanwaltschaft auch wieder in Deutschland befinden.



Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage bis Anfang April geplant.