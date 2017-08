Dem heute 36 Jahre alten Angeklagten aus Zgorzelec/Polen werden 32 Diebstähle von Pkw in der Zeit von Januar 2013 bis März 2015 zur Last gelegt. In 9 Fällen soll beim Versuch geblieben sein. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte mit mehreren wechselnden Mittätern meist hochwertige Kfz geklaut haben - häufig in Dresden, aber auch in Görlitz und sogar in anderen Bundesländern. So soll der Mann mit seiner Bande im Frühjahr 2013 aus dem Audi-Werk in Ingolstadt vier fabrikneue Pkw im Gesamtwert von über 300.000 Euro gestohlen haben.