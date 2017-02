Der Wolf Pumpak war wochenlang das Thema nicht nur in der Oberlausitz, sondern deutschlandweit bei Wolfsfreunden und Wolfsgegnern. Der aus Polen eingewanderte Rüde trieb sich bei Dunkelheit gerne in menschlichen Siedlungen bei Rietschen herum, suchte auf Komposthaufen nach Leckereien und versuchte sogar, einen Kuchen von einem Fensterbrett zu stehlen. Damit wurde aus der Naschkatze für die Behörden in Görlitz und Dresden ein "Problemwolf".

Entnahme, damit umschreiben Verwaltungsbeamte das Todesurteil für einen Wolf. Ein freilebender Wolf kann nämlich nicht aus seinem Revier "entnommen" werden. In einem Gehege gehe der Wolf zu Grunde, erklärt der Biologe Markus Bathen vom Naturschutzbund. Entnahme ist also gleichzusetzen mit der Genehmigung zum Abschuss. Dieser Schießbefehl an der Neiße sorgte bundesweit für Aufregung. Die Online-Petition "Pumpak muss leben" unterzeichneten in nur wenigen Tagen mehr als 95.000 Menschen. "Das Problem sind Jungwölfe und Pumpak gehört dazu", sagt die Initatorin der Petition Brigitte Sommer.